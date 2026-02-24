Zura Bio chute après le lancement de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février -

** Les actions de Zura Bio ZURA.O ont baissé de 4,8 % en transactions prolongées à 6,37 $ après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée

** La société spécialisée dans les maladies auto-immunes et inflammatoires annonce une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés (); le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, l'avancement de son pipeline et à des fins générales, selon le prospectus ()

** La société indique que son principal produit candidat, le tibulizumab, est en cours d'évaluation dans le cadre d'études de phase intermédiaire pour les maladies auto-immunes que sont l'hidradénite suppurée et la sclérose systémique

**

Leerink Partners, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald codirigent l'offre

** La société basée à Henderson, Nevada, a ~73,7 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG, pour une capitalisation boursière de près de 500 millions de dollars

** Les actions de ZURA ont clôturé mardi en hausse de 2,5 % à 6,69 $. L'action a augmenté de ~28% depuis le début de l'année après avoir plus que doublé en 2025

** Les 8 analystes sont tous optimistes, y compris 4 "strong buy"; PT médian $15, selon les données de LSEG