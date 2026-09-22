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Zuckerberg et Bourla figureraient parmi les directeurs généraux invités au dîner d'État organisé par Trump en l'honneur de Xi, selon certaines sources
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 23:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du paragraphe 1)

Albert Bourla, directeur général de Pfizer PFE.N , et Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms META.O , sont les derniers dirigeants d’entreprise à avoir confirmé leur intention d’assister jeudi au dîner d’État organisé par le président américain Donald Trump à la Maison Blanche en l’honneur du président chinois Xi Jinping, selon des sources proches du dossier.

Trump accueillera le dirigeant chinois à la Maison Blanche cette semaine pour leur deuxième rencontre de l’année, alors que les deux dirigeants cherchent à stabiliser une relation mise à rude épreuve par des questions allant du commerce à Taïwan et à l’Iran, ainsi que par les inquiétudes mondiales concernant l’intelligence artificielle.

Zuckerberget Bourla côtoieront certaines des plus grandes figures du monde des affaires et de la technologie américains.

Parmi les invités devraient figurer Jeff Bezos d'Amazon

AMZN.O , Sundar Pichai d'Alphabet GOOGL.O , Sam Altman d'OpenAI, Tim Cook d'Apple AAPL.O , Elon Musk de Tesla

TSLA.O , Jensen Huang de Nvidia NVDA.O , et Michael Dell de Dell Technologies DELL.N .

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , et Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , devraient également être présents.

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