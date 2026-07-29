Zuckerberg, de Meta, estime que les États-Unis ne devraient pas bloquer les modèles d'IA chinois, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta

META.O , a déclaré au Financial Times que le gouvernement américain ne devrait pas bloquer les modèles chinois pour prendre l'avantage dans la course à l'IA, et a mis en garde contre une « captation réglementaire » par les laboratoires américains de pointe, qui pourrait étouffer la concurrence nationale.

Dans une interview accordée au journal et publiée mardi, M. Zuckerberg a déclaré que l'interdiction aux États-Unis des technologies chinoises de pointe en matière d'IA ne constituerait pas « une solution efficace ».

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.