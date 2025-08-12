zSpace, Inc. devrait afficher une perte de 16 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* zSpace, Inc. ZSPC.OQ ZSPC.O devrait publier ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à San Jose en Californie devrait déclarer un chiffre d'affaires de 7,593 millions de dollars, selon l'estimation moyenne de 3 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour zSpace, Inc. est une perte de 16 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour zSpace, Inc. est de 10,00 $, soit environ 77,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,29 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:26 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)