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Zscaler s'envole grâce à la demande en cybersécurité liée à l'IA
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 22:37
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Zscaler a dépassé les attentes de Wall Street au quatrième trimestre et présenté des perspectives solides, porté par la demande croissante pour les outils de cybersécurité face aux risques liés à l'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires a progressé de 25% à 898 millions de dollars, contre 877 millions attendus, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 1,19 dollar par action, contre 1,09 dollar anticipé. La perte nette s'est parallèlement réduite à 3,4 millions de dollars. Le titre progresse de 2% dans les échanges prolongés.

Les revenus récurrents annuels ont également augmenté de 25% pour atteindre 3,77 milliards de dollars. Zscaler mise notamment sur sa technologie Zero Trust pour sécuriser les agents d'IA, une activité que son directeur général Jay Chaudhry considère comme une importante source de croissance à long terme. Les commandes liées à la sécurisation de l'IA ont atteint 100 millions de dollars sur les douze derniers mois et progressé de 50% séquentiellement au dernier trimestre, avec une accélération attendue en 2028 et 2029.

Pour le premier trimestre, Zscaler prévoit entre 935 et 939 millions de dollars de revenus et un bénéfice ajusté compris entre 1,15 et 1,16 dollar par action, au-dessus des attentes de Wall Street. Sur l'ensemble du nouvel exercice, le groupe vise un chiffre d'affaires de 3,91 à 3,94 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 4,86 à 4,90 dollars par action, contre 4,60 dollars attendus. Ces perspectives soutiennent le titre, qui restait néanmoins en baisse de 20% depuis le début de l'année.

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