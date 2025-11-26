Zscaler chute ; les analystes soulignent l'absence d'indications sur Red Canary

(Mises à jour à l'ouverture du marché)

26 novembre - ** Les actions de la société de sécurité informatique Zscaler ZS.O chutent de 9 % à 263,6 $

** L'action devrait connaître sa plus forte baisse en une journée depuis le 3 septembre, si les pertes se maintiennent

** La société a relevé mardi ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année à une fourchette de 3,28 à 3,30 milliards de dollars, contre 3,27 à 3,28 milliards de dollars

** Les analystes disent que le manque d'orientation sur la société de cybersécurité Red Canary soulève des questions sur la croissance

** La société a acquis Red Canary pour accélérer l'innovation en matière de sécurité basée sur l'IA

** Au moins trois maisons de courtage ont réduit les prévisions sur ZS à la suite des résultats, selon les données de LSEG

** Co a également battu les estimations pour le 1er trimestre sur le chiffre d'affaires et le bénéfice, grâce à une forte demande de solutions de sécurité pour le cloud et l'IA

** 38 des 48 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur PT médian est de 335 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution des séances, l'action a progressé de 46 % depuis le début de l'année