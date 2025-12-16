Zscaler augmente après que Mizuho a relevé sa note à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 décembre - ** Les actions de la société de sécurité en nuage Zscaler ZS.O augmentent de 1,7 % à 234,25 $ avant le marché ** Mizuho relève sa note de "neutre" à "surperformer"
** La société de courtage est convaincue que ZS est bien positionné sur les marchés des services d'accès sécurisé Edge et Zero Trust
** La note moyenne de 48 analystes est "achat"; la prévision médiane est de 330,45 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action a progressé de 27,7 % cette année
