Zscaler affiche une perte trimestrielle plus importante en raison d'une hausse des dépenses ; l'action est en baisse de 9%

Le chiffre d'affaires de Zscaler au deuxième trimestre augmente de 26 % en glissement annuel

Les dépenses de l'entreprise augmentent fortement en raison des coûts de vente et de R&D

Zscaler prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre

Zscaler ZS.O a affiché jeudi une perte nette plus importante au deuxième trimestre, citant des dépenses plus élevées pour les ventes, le marketing et la recherche et le développement dans un marché concurrentiel, ce qui a fait chuter les actions de la société de sécurité en nuage d'environ 9 % dans les échanges prolongés.

Ces résultats interviennent alors que les budgets informatiques restent serrés et que les clients dépensent avec prudence pour les grands contrats dans un contexte d'incertitude économique, même si les budgets de cybersécurité subissent moins de pression que les dépenses d'investissement générales.

Zscaler offre une sécurité "zero trust" basée sur le cloud, qui est conçue pour éliminer le besoin de pare-feu traditionnels et de réseaux privés virtuels (VPN) en authentifiant chaque connexion plutôt qu'en accordant un accès plus large au réseau.

Les actions des entreprises de cybersécurité, dont CrowdStrike CRWD.O et Zscaler, ont chuté ces derniers jours alors que les investisseurs évaluaient l'impact potentiel de l'outil Claude Code Security de la startup d'IA Anthropic sur l'industrie.

Zscaler, qui est en concurrence avec Palo Alto Networks

PANW.O et Cloudflare NET.N , a déclaré une perte nette de 34,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 janvier, ce qui représente une forte augmentation par rapport à la perte nette de 7,7 millions de dollars enregistrée un an plus tôt.

Le total des dépenses d'exploitation a augmenté pour atteindre 676,3 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 539,5 millions de dollars l'année précédente, sous l'effet des dépenses de vente, de marketing et de recherche et développement.

"Alors que les CIO (chief information officers) se préoccupent du budget, ils font deux choses: ils veulent adopter l'IA et ils veulent le faire en toute sécurité. L'IA stimule donc la demande en matière de sécurité", a déclaré Jay Chaudhry, directeur général de Zscaler.

Les entreprises dépensent pour des outils proposés par des sociétés telles que Zscaler dans le contexte d'une vague de cyberattaques très médiatisées qui a touché des sociétés telles que F5 FFIV.O .

Zscaler a déclaré que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 26 % pour atteindre 815,8 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 798,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice ajusté par action de 1,01 $ a dépassé l'estimation de 90 cents.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action de 1,00 $ à 1,01 $ pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes (95 cents), et un chiffre d'affaires de 834 millions à 836 millions de dollars, supérieur aux attentes (831,9 millions de dollars).