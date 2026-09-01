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Zoox et Waymo étendent leurs robotaxis à de nouvelles villes américaines
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 21:56
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Zoox et Waymo accélèrent le déploiement de leurs services de robotaxis aux Etats-Unis, alors que la concurrence s'intensifie dans le transport autonome. La filiale d'Amazon va commencer des essais à Houston et San Diego, portant sa présence à 12 villes américaines. Cette expansion intervient quelques semaines après le lancement en août de ses premiers trajets payants à Las Vegas.

Zoox utilisera d'abord des véhicules d'essai conduits manuellement pour cartographier Houston et San Diego avant d'y introduire ses robotaxis entièrement autonomes. La société transportait déjà gratuitement des passagers à Las Vegas, San Francisco, Austin et Miami dans le cadre de ses essais. Son lancement commercial la place désormais plus directement face à Waymo et Tesla dans la course au déploiement à grande échelle des véhicules autonomes.

Waymo va de son côté accueillir ses premiers passagers à Denver, San Diego et Tampa, portant son service entièrement autonome à 14 villes, avec un accès qui sera progressivement élargi au public. La filiale d'Alphabet poursuit également son développement international. Elle prévoit de commencer des essais à Munich avant un lancement commercial en Allemagne attendu vers la fin de 2027.

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