Zoom sur une innovation dans le domaine de l’oncologie : les conjugués anticorps-médicament de 3ème et 4ème génération

Flash info ODDO BHF Artificial Intelligence Juillet 2022

Dans ce nouveau Fund Insight mensuel ODDO BHF Artificial Intelligence, nous souhaitons traiter d'une innovation dans le domaine de l'oncologie : les conjugués anticorps-médicament (ADC : Antibody-Drug Conjugate) de 3ème et 4ème génération et du rôle prospectif de l'intelligence artificielle en la matière. Au-delà de l'intérêt scientifique et médical évident du sujet, nous pensons qu'il présente un intérêt boursier vraisemblable pour l'investisseur de croissance.

Qu'est-ce qu'un conjugué anticorps-médicament ?

Les conjugués anticorps-médicaments sont une classe de médicaments biopharmaceutiques conçus comme une thérapie ciblée pour le traitement des cancers. Contrairement à la chimiothérapie, les ADC sont conçus pour cibler et tuer les cellules tumorales tout en épargnant les cellules saines. Cette oncologie de précision innove par l'association d'un anticorps monoclonal (qui cible les cellules cancéreuses) et d'une charge élevée de médicament cytotoxique (qui doit tuer la tumeur). Cette conjugaison s'opère via un linker, dont l'équilibre entre résistance et perméabilité qualifiera l'amplitude du succès de cette thérapie innovante.

En quoi l'intelligence artificielle pourrait représenter un important levier d'amélioration pour les ADC ?

La relation entre oncologie et intelligence artificielle fait à présent l'objet d'une littérature scientifique abondante et nous avons eu l'occasion de nous exprimer plusieurs fois sur le sujet dans le cadre de nos rapports sur la thématique. Dans le cas des conjugués anticorps-médicament, l'atteinte du parfait dosage sur le linker (le composant clé de l'ADC) entre résistance (pour lier l'anticorps et la charge cytotoxique) mais perméabilité (pour permettre à cette même charge de se libérer dans les cellules cancéreuses) est la clé de voute de l'édifice. Qui dit parfait dosage, dit très grand nombre de simulations. Les technologies de deep learning seront donc à l'œuvre ici pour : 1) arriver au résultat voulu via une quantité théoriquement illimitée de simulations ; 2) permettre le développement d'ADC de 3ème et de 4ème génération (nous avons actuellement sur le marché la coexistence d'ADC de 2eme et 3eme génération) qui offrent une plus grande optimisation entre leur composition chimique, leur fabrication et leur sécurité. Dans son dernier capital market day, la société Nvidia a illustré comment ses technologies de parallel processing mis au service de modèles de deep learning pouvaient trouver leur application dans le domaine de la recherche scientifique et médicale ; notamment en oncologie.

Pourquoi ce segment du secteur Santé pourrait constituer une opportunité boursière ?

Du plus général au plus particulier, plusieurs constats s'imposent : 1) il existe un tropisme clair des grands groupes pharmaceutiques mondiaux pour le segment de l'oncologie (Merck, Bristol Myers Squibb, Roche et Astra Zeneca en sont les exemples patentés) ; 2) ce même tropisme s'opère aussi dans les plus grandes sociétés de biotechnologies/biopharmacie américaines (citons Amgen, Regeneron ou Gilead qui réallouent le cash flow historique de leurs franchises immunologie et inflammation pour les deux premières ou virologie pour la 3eme vers l'oncologie) ; 3) du point de vue scientifique à présent, lors de l'ASCO de Juin 2022 (principal congrès mondial d'oncologie) , les plus importants applaudissements sont allés vers le japonais Daiichi Sankyo et l'anglais Astra Zeneca pour leurs résultats obtenus en partenariat dans le traitement de la mutation cancéreuse HER2 (mutation du cancer du sein) via cette technologie ADC (Antibody-Drug Conjugate) et leur médicament conjoint Enhertu; 4) enfin du point capitalistique à présent, les sociétés pharmaceutiques spécialisées dans l'ADC continuent d'attirer les capitaux privés et publics. On peut citer l'acquisition d'Immunomedics par Gilead pour 21 Milliards en 2020, celle de VelosBio par Merck la même année. En 2016, Abbvie les avait précédés avec l'acquisition de Stemcentrx pour 6.4 Milliards. A l'heure où nous écrivons ce flash, le Wall Street Journal rapporte que le géant Merck s'intéresserait au plus important spécialiste côté de l'ADC (Seagen dont la capitalisation boursière est de 31 Milliards d'USD et qui dispose littéralement d'une plateforme de développement d'ADC sur de nombreuses formes de cancers).

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

Aucune des sociétés citées ci-dessus ne constitue une recommandation d'investissement

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.