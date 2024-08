Zoom sur une application possible de l’Intelligence Artificielle : le robot humanoïde !

ODDO BHF AM

Ce mois-ci, nous revenons sur une application possible de l'Intelligence Artificielle : le robot humanoïde. Car si les robots existent depuis longtemps dans l'industrie, par exemple sur les chaînes de production d'automobiles, les robots capables d'émuler notre aspect, nos déplacements, nos manipulations et, dans une certaine mesure, notre intelligence sont nettement plus rares. Pourtant, comme le détaille le Fund Insight de ce mois-ci, ils pourraient, dans les prochaines années, être nettement plus nombreux qu'actuellement dans le monde industriel … et, à terme, clairement visibles dans notre monde quotidien…

LES INTERFLES ROBOTS SONT A NOS COTES DEPUIS PLUS DE 60 ANS !

Dans le premier film de la saga « Star Wars », sorti en 1977, deux robots en particulier étaient des personnages importants. Pour autant, les véritables robots (c'est-à-dire pas des acteurs revêtus d'un costume métallique) sont apparus dans les usines de production dans les années 60, c'est à dire bien avant. Ces précurseurs ont évidemment été améliorés depuis, qui a permis leur diffusion dans une large palette d'industries. En raison de leur taille et de leur puissance, qui font peser des risques sur la sécurité des ouvriers humains avec lesquels ils cohabitent sur les chaînes de montage, ces robots industriels sont souvent placés dans des emplacements grillagés.

Toutefois, les progrès technologiques (en particulier les capacités à se repérer dans l'espace grâce à des capteurs et à se déplacer) font que des robots industriels coopératifs (abrégé en anglais sous le vocable « cobots ») se répandent désormais. Plus petits et surtout moins chers que les robots fixes déjà présents sur les chaînes, ils peuvent accompagner et aider les ouvriers et manutentionnaires au sein d'une usine.

Aujourd'hui, les robots industriels sont un élément-clef dans l'avènement en cours de l'Internet industriel, soit le mariage des techniques de production et des données, et de son évolution programmée : enrichissement des données utilisées, communications renforcées entre robots d'une même usine, voire avec les équipements et les bases de données des fournisseurs, etc. Cette feuille de route est communément dénommée « Industrie 4.0 ».

LES ROBOTS HUMANOÏDES SONT MOINS REPANDUS, MAIS EXISTENT DEJA AUSSI !

Les robots humanoïdes ne partagent pas seulement avec les humains l'aspect corporel. Ils sont aussi conçus pour imiter notre comportement, ce qui facilite l'interaction avec eux. Ils ont vocation à aider les humains et à être (plus ou moins) autonomes dans leurs fonctions, qui incluent en premier lieu les tâches fatigantes, répétitives, salissantes, voire dangereuses.

Les robots humanoïdes devraient donc être d'une grande utilité pour assister les humains dans les usines et les entrepôts, mais également dans des environnements plus hostiles (ex dans l'espace). A terme, on devrait les retrouver en plus grand nombre qu'aujourd'hui dans le commerce de détail, les hôtels et restaurants, les hôpitaux et les maisons de retraite, les parkings, etc.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :