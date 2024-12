Zoom sur les technologies de l’information : atouts et enjeux à long terme

ODDO BHF AM

Stimulées par le boom de l'IA, les valeurs technologiques ont fait partie des grands gagnants de ces dernières années. Toutefois, la tendance à la hausse s'est récemment interrompue. Les valorisations élevées et les doutes croissants quant aux gains de productivité potentiels des applications de l'IA ont rendu les investisseurs plus prudents. Néanmoins, les moteurs de croissance à long terme des valeurs technologiques restent intacts. Nous allons expliquer quels sont les domaines du secteur technologique que nous considérons comme attrayants à long terme.

LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION NE SONT PAS TOUTES IDENTIQUES

L'industrie peut être grossièrement divisée en trois domaines : le matériel, les logiciels et les services. L'IA est essentielle dans ces trois domaines. Le secteur du matériel et l'infrastructure nécessaire aux applications de l'IA sont déjà très avancés. Les applications logicielles de l'IA et les services connexes sont à la traîne. Mais là aussi, les premiers signes de la valeur de l'IA apparaissent. Par exemple, la société FinTech Klarna* a annoncé son intention de réduire le nombre de fournisseurs de logiciels externes en raison des gains de productivité réalisés grâce à l'IA.

L'intelligence artificielle nécessite une infrastructure puissante, en particulier des centres de données, pour fournir la puissance de calcul nécessaire. Les fabricants de puces tels que Nvidia* et Broadcom*, qui produisent les puces nécessaires aux centres de données, jouent un rôle clé à cet égard. En outre, les fournisseurs de services publics de cloud, tels qu'Amazon* et Microsoft*, investissent dans la construction et l'exploitation de ces centres de données et mettent leurs capacités à disposition en tant que service. Les entreprises d'infrastructure telles que Schneider Electric* sont également très demandées, car elles fournissent tout ce qui n'est pas des puces, comme l'électricité, le refroidissement et les connexions réseau. Compte tenu de l'intérêt croissant et de l'augmentation des investissements dans l'IA, les perspectives de ce secteur sont extrêmement positives.

(...)

