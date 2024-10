Zoom sur les systèmes de stockage de l’énergie renouvelable

information fournie par ODDO BHF AM • 10/10/2024 à 11:19

ODDO BHF AM

Développer le stockage de l'énergie est une condition indispensable à la poursuite du déploiement à grande échelle des énergies renouvelables. Si les énergies solaire et éolienne sont considérées comme les principales technologies dans la transition énergétique bas carbone et l'électrification de l'économie, gérer leur intermittence reste la clé du succès.

Alors que les systèmes de stockage n'étaient présents que dans 3 % des capacités renouvelables en 2023, ce chiffre devrait monter à 12 % en 2030. Par conséquent, le marché des systèmes de stockage d'énergie (batteries, systèmes d'intégration et de gestion de l'énergie) devrait croître de 30 % en moyenne annuelle d'ici 2030 selon l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).

UN ROLE CRITIQUE DANS L'ELECTRIFICATION

Maintenant que le coût moyen de déploiement des énergies renouvelables (solaire et éolien terrestre) est compétitif par rapport à celui des énergies fossiles, assurer la permanence de l'approvisionnement devient un enjeu majeur pour une adoption à grande échelle.

Dans de nombreux domaines (industrie, transports, bâtiments), la continuité de l'offre d'énergie est indispensable, quelle que soient l'heure ou les conditions météo. Certaines technologies de stockage de longue durée (supérieure à 12 heures) existent depuis longtemps (stockage mécanique par pompage hydraulique, stockage chimique avec l'hydrogène) mais restent réservées à des applications particulières (industrielles essentiellement). L'électrification des usages alimente aujourd'hui une forte demande pour des durées de stockage plus courtes, en moyenne de 2 à 4 heures (mobilité, équipements électriques de la maison). La technologie privilégiée ici est le stockage électrochimique, reposant sur l'utilisation de batteries.

En 2023, les nouvelles capacités solaires et éoliennes installées ont bondi de 23 % dans le monde et leur taux de croissance moyen devrait être de 14 % d'ici 2030. Sur cette tendance, ces deux technologies devraient représenter de 35 % à 40 % du mix énergétique mondial à l'horizon 2030. Le stockage va donc suivre la même dynamique afin d'assurer la stabilité des réseaux électriques et la continuité d'approvisionnement.

D'un point de vue géographique, la Chine domine le marché du stockage de l'énergie, aidée par une obligation dans plusieurs provinces d'avoir entre 10 % et 20 % des capacités renouvelables intégrant un système de stockage. Suivent ensuite les grands pays connaissant une forte croissance de l'énergie solaire, à savoir l'Inde, les Etats-Unis, et l'Europe dans une moindre mesure (péninsule ibérique en particulier).

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :