Zoom sur les opportunités d'investissement sur le marché des actions au-delà de l’IA

information fournie par ODDO BHF AM • 23/05/2024 à 14:15

Pendant longtemps, l'environnement du marché des actions a été caractérisé par l'incertitude et les inquiétudes quant à l'évolution future de l'économie. Toutefois, le danger d'une récession imminente semblait avoir été écarté récemment. Alors que le marché des actions est depuis longtemps porté par les actions technologiques à croissance structurelle et le boom de l'IA, les investisseurs se demandent si le temps des actions cycliques n'est pas venu.

L'univers de l'investissement cyclique est fondamentalement un terrain accidenté

Les actions cycliques appartiennent à des secteurs dont les performances dépendent fortement de celles de l'économie. À la fin d'une longue période de sécheresse, la théorie veut que les investissements dans des secteurs tels que les banques, l'immobilier ou les matières premières permettent aux investisseurs de se positionner pour la prochaine reprise.

Cependant, la prévision des cycles macro s'avère difficile. Si la récession, pour l'instant annulée, se produit avec retard, les prévisions de bénéfices des entreprises cycliques pourraient s'avérer trop optimistes. D'autant plus qu'il existe peu de moteurs de croissance structurels et que la pression concurrentielle au sein du secteur est forte.

Comment réduire les risques liés à l'investissement dans les secteurs cycliques ?

Selon notre analyse, une allocation aux valeurs cycliques peut toutefois offrir une valeur ajoutée si l'on tient compte de quelques aspects de la gestion du risque. En termes de risque, il est judicieux que les actions sélectionnées aient une faible corrélation avec les autres composantes du portefeuille, telles que les grandes actions technologiques. Il est également avantageux qu'en plus de l'évolution cyclique à court terme, il existe une tendance générale de croissance à long terme dans le secteur. Les creux cycliques se situent alors généralement bien au-dessus du dernier point d'inflexion inférieur et les phases d'expansion conduisent à de nouveaux sommets en termes de bénéfices et de flux de trésorerie.

Enfin, dans les secteurs cycliques, il convient de prêter attention aux "filets de sécurité" propres aux entreprises, tels qu'une structure de bilan saine ou une forte proportion de revenus récurrents, provenant par exemple des activités de maintenance et de pièces détachées. À notre avis, cela transforme un investissement cyclique en un complément judicieux à long terme avec un risque gérable. Et si le timing macroéconomique est bon, c'est encore mieux.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :