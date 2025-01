Zoom sur les marchés actions en 2024 : bilan et perspectives pour les investisseurs

ODDO BHF AM

Le millésime 2024 des marchés actions s'achève à nouveau en nette progression. Cela n'avait pourtant rien d'évident au lendemain d'un cru 2023 très positif marqué par un resserrement monétaire d'une ampleur historique et dont l'impact sur les économies était attendu avec prudence. Alors que l'inflation semble être revenue à des niveaux acceptables, les marchés actions ont dépassé les nombreuses incertitudes apparues en cours d'année mais ces performances masquent des disparités qui méritent d'être relevées.

Les marchés américains ont une nouvelle fois tiré leur épingle du jeu avec une performance de +28,2 % (1) pour le S&P500, soutenue par la robustesse de l'économie américaine qui bénéficie notamment des importantes subventions de l'Inflation Reduction Act, mais aussi de l'engouement autour des valeurs technologiques. L'écart de valorisation entre les actions américaines et européennes a ainsi atteint de nouveaux sommets historiques, car si les marchés européens finissent également l'année en hausse à +10,9 % (1), ils ont été confrontés à davantage d'incertitudes : des indicateurs macroéconomiques décevants, l'absence de rebond de l'économie chinoise à laquelle sont largement exposées les sociétés européennes, les crises politiques en France et en Allemagne, les incertitudes budgétaires françaises et la perspective d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis suite à la réélection de Donald Trump à la Maison Blanche. Dans cet environnement adverse, les sociétés européennes ont toutefois globalement réussi à préserver leur rentabilité et ont profité de niveaux de valorisation nettement inférieurs à leurs homologues américaines pour afficher des performances positives.

La surperformance du style de gestion Value par rapport au style de gestion Growth en Europe est une autre caractéristique notable de l'année 2024 avec des performances respectives de +12,9 % (1) et +8,9 % (1) pour le MSCI Europe Value TR et le MSCI Europe Growth TR. Cette surperformance vient tout d'abord confirmer l'absence de corrélation entre l'évolution des taux d'intérêt et les performances relatives des styles de gestion puisqu'elle s'inscrit dans un cycle de baisse des taux enclenché par la Banque centrale européenne depuis le mois de juin. Elle confirme par ailleurs le retour de la valorisation au cœur des décisions d'investissement depuis la fin du régime de taux négatifs administré par les Banques centrales qui a prévalu pendant plusieurs années. Sur 3 ans, le MSCI Europe Value Net TR enregistre ainsi une hausse de 32,7 % (1) contre 6,4 % (1) pour le MSCI Europe Growth Net TR.

(...)

(1) Source : Bloomberg, données au 10/12/2024

