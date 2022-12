Zoom sur le marché du deux roues électrique

Fund Insight ODDO BHF Green Planet - Novembre 2022

Pour ce nouveau Fund Insight ODDO BHF Green Planet, nous nous arrêtons ce mois-ci sur le marché du 2 roues électrique (vélos et scooters). En croissance de 13% en 20211, ce segment de marché devrait connaître une croissance structurelle soutenue sous l'effet des réglementations environnementales de plus en plus contraignantes, d'une offre produits plus abondante, et des avancées technologiques sur les batteries de petites tailles. A la différence de l'Asie, rappelons qu'environ 60% des déplacements quotidiens de moins de 10 kilomètres se font en voiture en Amérique du Nord et en Europe. En 2022, l'usage du 2 roues électrique devrait permettre d'éviter la consommation d'environ 900 000 barils de pétrole, soit l'équivalent de 100 millions de tonnes de CO2. Le 2 roues électrique a donc le potentiel, au-delà de l'Asie et à moyen terme, de devenir une solution vertueuse en matière de micromobilité.

Un marché très concentré sur l'Asie

En 2021, les ventes globales de 2 roues dans le monde ont atteint 82 millions d'unités, dont 31 millions (37%) étaient électrifiés (vélos, scooters). Aujourd'hui et jusqu'en 2025, environ 90% des ventes sont concentrées en Chine, marché tiré par des nouveaux standards anti-pollution dans de nombreuses mégapoles. L'Inde est le second marché avec 230 000 unités vendues en 2021, devant le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande. Malgré une croissance de 25% en 2021, l'Europe reste très en retrait de la zone Asie en matière de pénétration du 2 roues électrique. Quant à l'Amérique du Nord, l'Australie et le Japon, le marché reste à ce stade balbutiant et essentiellement concentré sur le vélo électrique.

Dans son scénario de transition de base (« Economic Transition Scenario », prenant en compte les régulations existantes ou annoncées), BloombergNEF estime la taille du marché adressable à 80 millions d'unités à horizon 2040, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ 8%. Si le marché chinois, déjà très équipé, devrait stagner entre 2030 et 2035, l'Inde et l'Asie du Sud-Est vont tirer la croissance jusqu'en 2040 pour atteindre des taux de pénétration de l'ordre de 75%. Dans un scénario Net Zéro 2050 (conditionné à un resserrement plus prononcé de la régulation et une sortie des moteurs thermique entre 2035 et 2040), le taux de croissance annuel moyen hors Chine atteindrait 20% d'ici 2050.

