Zoom sur la situation des marchés obligataires

Fund Insight ODDO BHF Polaris Family - Oct 2022

Dans ce Fund Insight, nous souhaitons revenir sur la situation des marchés obligataires, où tous les segments de marché ont enregistré des pertes de plus de 10% depuis le début de l'année. Par conséquent, les obligations n'ont plus été en mesure de remplir leur fonction traditionnelle de stabilisateur de portefeuille. Dans les trois fonds ODDO BHF-Polaris qui investissent une part importante de leurs actifs dans des obligations (Modéré, Équilibré, Flexible), nous avons ajusté les portefeuilles en conséquence pour atténuer les pertes.

Pourquoi les marchés obligataires ont-ils subi des pertes aussi importantes cette année ?

Contrairement à de nombreuses prévisions, l'inflation a atteint des sommets historiques cette année. Tout d'abord, la hausse de la demande déclenchée par la fin des mesures de confinement a rencontré une offre contrainte par des chaînes d'approvisionnement perturbées et une pénurie de main-d'œuvre. De plus, le début de la guerre en Ukraine a fortement accéléré l'inflation, en particulier au niveau des prix de l'énergie. La Fed américaine a été la première à réagir de manière agressive à cette situation, puis la BCE a elle aussi dû ajuster sa trajectoire. Le dynamisme avec lequel les banques centrales agissent actuellement pour contenir l'inflation a surpris de nombreux acteurs du marché, ce qui explique les vagues de vente sur les marchés obligataires. L'incertitude accrue et le ralentissement de l'économie ont augmenté les primes de risque sur les obligations d'entreprises, qui ont souffert également d'un soutien technique moindre en raison de la fin des programmes de rachats des banques centrales. Comme les taux d'intérêt sont partis d'un niveau historiquement bas, il n'y a pas eu de tampon sous forme de portage, de sorte que des pertes importantes sur les obligations les plus sensibles aux taux d'intérêt ont été constatées sur les marchés financiers.

Quelle a été la réaction dans le portefeuille ?

Nous avons commencé à réduire la sensibilité aux taux sous-jacente des portefeuilles dès 2021 afin d'être moins impactés en cas de hausse des taux. Les fonds n'avaient pratiquement aucune obligation d'État dans leur compartiment obligataire et la plupart des obligations du portefeuille avaient une maturité finale inférieure à 5 ans. Ainsi, les obligations d'entreprise ont été temporairement couvertes contre les effets négatifs de la hausse des primes de risque. Nous pouvons ajouter qu'au cours d'une année comme 2022, avec des marchés actions et obligataires sous pression, une augmentation de la part du cash fut le meilleur moyen de limiter les baisses. Ce qui a été fait dans les portefeuilles Polaris. Plus récemment, avec des rendements nettement plus élevés, nous avons à nouveau légèrement augmenté la part des obligations dans certains portefeuilles. Ce rendement plus élevé constitue également un tampon en cas de nouvelle hausse des taux d'intérêt ou d'augmentation des primes de risque.

Les obligations offriront-elles à nouveau un meilleur potentiel de rendement à l'avenir ?

Dans le contexte d'une récession de plus en plus probable, les obligations pourraient, selon notre analyse, jouer à nouveau un rôle plus important. Même s'il n'est pas encore possible d'estimer avec précision le moment où l'inflation atteindra son pic, il est probable qu'au cours des prochains mois, les marchés commenceront à anticiper le pic de « hawkishness » des banques centrales, c'est-à-dire le moment où le cycle de hausse des taux d'intérêt atteindra son apogée. Ainsi, lorsque nous entrerons en récession, les obligations pourraient non seulement offrir un taux d'intérêt très attractif, mais aussi la perspective de gains de prix dès que les taux d'intérêt sur les marchés baisseront à nouveau. En outre, selon nos analyses, les primes de risque des obligations d'entreprises de qualité reflètent déjà dans une large mesure l'imminence de la récession. Pour l'instant, nous privilégions les maturités courtes, mais nous resterons attentifs aux opportunités qui se présenteront tôt ou tard.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

Aucune des entreprises susmentionnées n'est visée par une recommandation d'investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.