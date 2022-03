Zoom sur la part de méthane dans les émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde

information fournie par ODDO BHF AM • 29/03/2022 à 10:13

Pour ce nouveau Flash mensuel ODDO BHF Green Planet, nous nous intéressons aux émissions de méthane, deuxième gaz à effet de serre le plus contributif au réchauffement climatique après le dioxyde de carbone L'engagement signé par une centaine de pays lors de la COP 26 en novembre dernier visant à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030 (par rapport à 2020 pourrait éviter 0°3 C de réchauffement à la planète d'ici 2050.

Un facteur de réchauffement encore trop sous-estimé

Souvent occulté par l'importance qu'occupe le dioxyde de carbone dans les efforts de lutte contre le réchauffement climatique, les émissions de méthane attirent de nouveau l'attention depuis qu'une centaine de pays se sont engagés à les réduire de 30% d'ici 2030 lors de la COP 26. Il était temps puisqu'avec un pouvoir de réchauffement 28 fois supérieur à celui du CO2 sur les 100 dernières années, le méthane est responsable d'environ un tiers de la hausse moyenne des températures depuis la fin de l'ère préindustrielle, soit 0,4°C.

Environ deux tiers des émissions de méthane sont directement liés aux activités humaines et se concentrent dans 3 domaines :

L'agriculture (38%) : l'élevage en est la première source, d'abord par le processus digestif des animaux ruminants puis par la fermentation du fumier de bétail. Dans une moindre mesure, la riziculture représente environ 20% des émissions de méthane dues à l'agriculture.

Plusieurs solutions technologiques existent et peuvent être mises en œuvre pour réduire les émissions de méthane. Dans l'agriculture, il est possible maintenant d'utiliser des additifs alimentaires pour le bétail (à base d'algues notamment) permettant de réduire significativement les rejets de méthane. Dans l'extraction d'énergies fossiles, les compagnies pétrolières peuvent utiliser des pompes électriques plutôt que pneumatiques ou bien encore des unités de récupération de vapeur pour capturer le gaz excédentaire plutôt que de le libérer dans l'air. Enfin, dans le traitement des déchets, le développement du recyclage et surtout de la méthanisation pour transformer les matières organiques en énergie réduisent très significativement les rejets de méthane dans l'air.

Notre exposition à la réduction des émissions de méthane

Grâce à des filtres d'exclusions stricts sur les énergies fossiles, ODDO BHF Green Planet n'est pas exposé aux sociétés d'extractions de pétrole et de gaz, c'est donc autant d'émissions de méthane évitées par notre stratégie d'investissement.

Sur les solutions technologiques existantes pour réduire les rejets de méthane, nous sommes actuellement positionnés sur deux entreprises dans le domaine de la gestion et du traitement des déchets :

Republic Services (Etats-Unis) est un des leaders du marché américain sur la collecte et le traitement des déchets. Le groupe affiche un taux de recyclage d'environ 75% des déchets collectés (données 2020) et développe depuis quelques années des projets de méthanisation sur ses sites (4 développés en 2020 sur l'objectif d'en installer 75 d'ici 2030) pour alimenter les réseaux de chaleurs en biogaz ;

