Zoom sur la dynamique de forte croissance des investissements mondiaux en faveur de la transition énergétique

Nous sommes souvent confrontés à une interrogation légitime : « L'Intelligence Artificielle montre-t-elle les caractéristiques d'une bulle boursière ? ». Pour apporter des éléments de réponse, nous nous penchons ce mois-ci sur la performance boursière remarquable de Nvidia depuis un peu plus d'un an et analysons les éléments fondamentaux et concrets qui, selon notre analyse, ont sous-tendu cette progression du cours de bourse.

La performance boursière de l'action a été spectaculaire en un an

Nvidia est un concepteur et producteur américain de micro-processeurs graphiques haute performance (souvent appelés « GPU », l'abréviation anglaise de « Graphic Processor Unit »). Le 31 décembre 2022, son action cotait 136$ à la bourse américaine. Au 26 février 2024, soit à peine plus d'un an plus tard, son cours était de 788$, soit une progression d'environ 480 %.

Nvidia fait désormais partie des plus grands géants boursiers mondiaux

Ce parcours boursier rarissime, voire unique pour une société de grande taille, a porté la capitalisation boursière de Nvidia à 1971 Mds$, à partir du niveau déjà respectable de 340 Mds$ fin 2022. Nvidia est désormais la 4ème plus grande entreprise cotée au monde, derrière seulement Microsoft (3042 Mds$), Apple (2803 Mds$) et la compagnie pétrolière Saudi Aramco (2052 Mds$). Nvidia ressort non seulement devant Amazon (1817 Mds$) et Alphabet, la maison-mère de Google (1749 Mds$) mais aussi très au-dessus de Meta (1229 Mds$ pour l'ex-Facebook) et Tesla (637 Mds$).

Au passage, il importe de noter que la composition de ce club des « méga capitalisations boursières » reflète à la fois l'importance prise par la Technologie dans nos vies et l'ultra-domination des Etats-Unis dans l'écosystème technologique.

La performance boursière de Nvidia tire son origine des processeurs informatiques uniques qu'il produit

Un bref rappel historique s'impose. Les processeurs de Nvidia ont été recherchés initialement par les « accros » aux jeux vidéo, avides de rapidité car les effets visuels réclament de grandes capacités de calcul de la part des composants électroniques des ordinateurs. Or, l'architecture particulière (dite « parallèle ») des puces de Nvidia permet cette puissance de calcul, plaçant le groupe comme l'un des plus performants de l'industrie des semi-conducteurs. Par la suite, les « mineurs » de bitcoins (et autres monnaies numériques) ont incorporé les puces de Nvidia dans leurs ordinateurs, pour les mêmes raisons de puissance.

