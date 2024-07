Zoom sur l’impact des acquisitions d’entreprise sur les résultats financiers

ODDO BHF AM

Selon une étude réalisée par le Boston Consulting Group en 2015, plus de la moitié des acquisitions d'entreprises détruisent de la valeur pour leurs actionnaires. Mais là aussi, il faut savoir s'y prendre à l'avance. Selon le cabinet de conseil, les entreprises qui acquièrent régulièrement d'autres entreprises augmentent leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices plus rapidement que les entreprises à croissance organique.

Les "M&A compounders" sont des entreprises dont la stratégie repose sur la croissance à long terme et l'augmentation de la valeur actionnariale par le biais d'acquisitions. Souvent, les cibles d'acquisition sont de petites entreprises familiales très prospères dans leur créneau, qui ont un bilan financier solide et se caractérisent par une croissance organique.

Cependant, ces entreprises manquent souvent d'opportunités de réinvestissement significatives pour les flux de trésorerie générés, et les propriétaires familiaux ont donc tendance à se concentrer sur les distributions de ces flux. Après un rachat par un "compounder" de M&A, le flux de trésorerie important et continu est principalement réinvesti dans d'autres acquisitions. Et comme les acquisitions peuvent généralement être réalisées à des niveaux d'évaluation bien inférieurs à ceux de l'entreprise elle-même, le rendement du capital est très élevé et donc attrayant pour les actionnaires. Contrairement au capital-investissement, l'objectif n'est pas de réaliser des gains à court ou moyen terme. Les entreprises acquises sont destinées à faire partie intégrante du groupe. Le fait que l'entreprise cible ne soit pas restructurée mais puisse continuer à opérer dans son domaine d'activité fait de cette forme de fusion-acquisition une alternative intéressante au capital-investissement pour de nombreuses entreprises familiales.

Les "M&A compounders" qui réussissent sont bien adaptées aux stratégies d'investissement axées sur la qualité et la croissance, car elles combinent un rendement élevé du capital et des flux de trésorerie importants avec une forte croissance.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :