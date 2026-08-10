ZOOM-Shein constate que rien ne vaut la Chine après l'échec de son expérience d'entrepôt au Vietnam

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* Selon certaines sources, Shein réduirait considérablement ses activités au Vietnam un an après avoir loué un immense centre logistique

* La fin de la faille «de minimis» aux États-Unis a affaibli le rôle du Vietnam en tant que base d'exportation

* Shein, qui s'apprête à entrer en bourse, s'engage à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans son système de chaîne d'approvisionnement du Guangdong

* Certains fournisseurs nationaux de Shein se tournent vers d’autres marchés alors que la demande américaine s’essouffle

par Francesco Guarascio, Sophie Yu et Casey Hall

Il y a un peu plus d’un an, le distributeur chinois de mode ultra-rapide Shein a commencé à louer 15 hectares d’entrepôts — soit une superficie équivalente à 21 terrains de football — près de Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre d’une vaste expérience visant à faire du Vietnam une base d’exportation majeure.

Lorsqu’elle élaborait ces plans fin 2024, cela semblait être un pari qui, bien que risqué, valait la peine d’être pris.

Les exonérations américaines des droits de douane sur les petits colis en provenance de Chine, qui constituaient le fondement de son modèle économique, semblaient sur le point d’être supprimées; Donald Trump venait d’être réélu président des États-Unis pour un second mandat et les craintes d’une escalade de la guerre commerciale se sont rapidement concrétisées, les droits de douane américains sur de nombreux produits chinois ayant grimpé en flèche pour atteindre 145 % en avril 2025.

Shein a alors commencé à encourager ses principaux fournisseurs chinois à implanter des sites de production au Vietnam.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Aujourd’hui, Shein, qui s’apprête à entrer en bourse et qui est connue pour vendre des hauts à 5 dollars et des robes à 10 dollars, réduit considérablement ses activités au Vietnam, ont déclaré six personnes proches de ses opérations dans ce pays.

Avec ses 15 hectares, le centre logistique sous douane était le plus grand du genre dans le pays et employait autrefois des milliers de personnes. Le bail ne couvre désormais plus que 6 hectares, selon deux de ces sources. Une autre personne ayant une connaissance directe du dossier a indiqué qu’un tiers du site initialement prévu est actuellement utilisé.

Des licenciements massifs ont commencé en avril et d’autres sont attendus, ont déclaré des employés de l’entrepôt, ajoutant que certaines équipes n’avaient conservé qu’un employé sur quatre, tandis que d’autres avaient subi des pertes encore plus importantes. Lors d’une visite de Reuters sur le site fin juillet, seule une poignée de travailleurs était présente et quelques camions seulement étaient garés devant les entrepôts. Les entrepôts voisins exploités par d’autres locataires, en revanche, bourdonnaient d’activité.

Shein n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ce revirement brutal au Vietnam, qui n’avait pas été rapporté auparavant, reflète les changements soudains des politiques commerciales américaines tout en soulignant à quel point le modèle économique de Shein dépend des fournisseurs chinois, qui acceptent des conditions que les fabricants d’autres pays refuseraient — un schéma que Shein a également observé au Brésil .

Cela met également en évidence le fait que Shein se rapproche de plus en plus de ses racines chinoises. Après avoir tenté sans succès de s’introduire en bourse à New York et à Londres et avoir transféré son siège social à Singapour dans le cadre de son expansion mondiale, l’entreprise envisage désormais une introduction en bourse à Hong Kong tout en renforçant son engagement envers sa base de production dans le sud de la Chine.

UN « DE MINIMIS » QUI FAIT TRÈS MAL

Le premier et plus gros coup porté aux projets de Shein au Vietnam a été la fin de l’exonération américaine « de minimis » des droits de douane pour les envois inférieurs à 800 dollars en provenance de tous les pays, et pas seulement de Chine. Trump a ordonné cette mesure le 30 juillet 2025, et elle est entrée en vigueur un mois plus tard, quelques mois seulement après la fin de l’exonération pour les envois en provenance de Chine.

Par la suite, les droits de douane américains extrêmement élevés sur les produits chinois ont progressivement baissé. Les vêtements vietnamiens restent soumis à des droits de douane moins élevés que les vêtements chinois, mais cet avantage n’est plus aussi important qu’auparavant.

Une robe en polyester tricoté, par exemple, importée du Vietnam ou de Chine, est soumise à un droit de douane de 16 %, mais l’article chinois serait soumis aux droits de douane au titre de la section 301, imposés en raison de pratiques commerciales prétendument déloyales, ce qui pourrait porter le taux effectif à environ 33,5 %.

Le mois dernier, la Chine et le Vietnam ont tous deux été frappés par de nouveaux droits de douane américains de 12,5 % pour avoir prétendument omis d’empêcher les importations de produits fabriqués par le recours au travail forcé — une décision qui place le Vietnam dans une position désavantageuse par rapport à d’autres pays d’Asie du Sud-Est dotés d’importants secteurs de l’habillement et qui sape encore davantage l’intérêt pour les fournisseurs de Shein de s’implanter dans ce pays.

UN SIÈGE SOCIAL INÉGALÉ EN TERMES DE RAPIDITÉ ET DE FAIBLES MARGES

Tout ne se résume pas aux droits de douane. Trouver des travailleurs vietnamiens prêts à effectuer de longues heures pour de faibles salaires s'est avéré difficile, selon des sources chez les fournisseurs chinois de Shein.

Le vaste réseau de fournisseurs de Shein en Chine produit des millions de modèles en petites séries, avec des marges pouvant descendre jusqu’à 1 yuan (0,15 $) par pièce; les commandes sont honorées en quelques jours et rapidement renouvelées si les 273 millions de clients de l’entreprise les apprécient.

« La diversification de l’approvisionnement au-delà de la Chine se heurte à des limites pratiques, en particulier pour des entreprises comme Shein dont l’avantage concurrentiel repose sur la rapidité, la flexibilité et des séries de production extrêmement réduites », a déclaré Sheng Lu, professeur d’études de la mode et de l’habillement à l’université du Delaware.

De nombreux fournisseurs qui s’étaient installés au Vietnam sont revenus, a indiqué un directeur d’usine portant le nom de famille Wen, dans le district de Panyu à Guangzhou, où se trouvent les « villages Shein » regroupant des milliers de petites usines de confection.

«Ils se sont rendu compte que, malgré un taux de droits de douane américain plus faible sur les produits vietnamiens que sur les produits chinois, le faible rendement rendait cette option moins viable que la fabrication en Chine», a ajouté M. Wen. Il a refusé de donner son nom complet, expliquant que Shein avait averti ses fournisseurs de ne pas s’adresser aux médias.

Les autorités de Guangzhou, soucieuses de protéger les emplois locaux, n’ont pas non plus vu d’un bon œil les efforts de Shein visant à subventionner les fabricants chinois qui ouvraient des usines au Vietnam, et, mi-2025, elles ont mis en garde l’entreprise contre tout transfert significatif de commandes hors de la région, selon une source directement informée du dossier.

Le Bureau municipal du commerce de Guangzhou n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Shein investit désormais davantage à Guangzhou et dans l’ensemble de la province du Guangdong. En février, son directeur général, Sky Xu, a fait une rare apparition publique pour s’engager à consacrer plus de 10 milliards de yuans (1,5 milliard de dollars) à la mise en place d’un système de chaîne d’approvisionnement intelligent dans la région.

UN ENGAGEMENT À SENS UNIQUE

Mais alors que Shein a réaffirmé son engagement envers la Chine, certains fournisseurs nationaux ne renouvellent pas nécessairement le leur, la demande ralentissant. Le projet de prospectus de Shein a révélé une baisse de 14 % du chiffre d’affaires aux États-Unis au cours du premier trimestre, en raison de la fin de l’exemption « de minimis ».

Wen et trois autres fournisseurs ont déclaré que les commandes de Shein stagnaient ou n’affichaient qu’une légère croissance. La demande devrait encore ralentir après que l’Union européenne a imposé le mois dernier un droit de douane de 3 € sur les importations de faible valeur issues du commerce électronique .

Ping He, qui a travaillé dans la gestion des opérations chez Shein et TikTok Shop, a déclaré que des milliers de petits fournisseurs de Shein avaient commencé à compléter leurs revenus en ouvrant des boutiques sur Temu, propriété de PDD Holdings

PDD.O , ou sur Amazon AMZN.O .

« Shein n’est plus le plus beau garçon de la ville. Il existe désormais bien d’autres options », a-t-elle déclaré.

D’autres fournisseurs reviennent à des commandes plus importantes avec des délais de livraison plus longs.

« Les marges bénéficiaires de Shein sont tout simplement trop faibles… Leurs volumes de commande sont assez modestes, souvent seulement quelques dizaines de pièces à la fois, ce qui complique la production. Nous avons donc décidé de ne plus travailler avec eux », a déclaré Yang, responsable chez Jiang Gong Clothes, une usine de Panyu qui collaborait avec Shein jusqu’à il y a quelques mois.