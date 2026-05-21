ZOOM-Selon les médecins, les pilules amaigrissantes Novo et Lilly, moins chères, attirent des patients qui se tournaient auparavant vers les préparations magistrales

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* Le comprimé Wegovy de Novo plébiscité pour la notoriété de la marque et ses bienfaits pour le cœur

* Le Foundayo de Lilly semble gagner du terrain

* Les médecins estiment que la prise en charge par l'assurance reste un obstacle majeur

(Intégration d'un graphique dans l'article, aucun changement dans le texte) par Bhanvi Satija et Chris Prentice

La baisse des prix des pilules amaigrissantes de Novo Nordisk NOVOb.CO et d'Eli Lilly

LLY.N incite les patients à passer des médicaments préparés sur mesure aux marques Wegovy et Foundayo, selon des entretiens menés par Reuters auprès de neuf médecins américains.

Les prix des doses les plus faibles du Wegovy oral de Novo et du Foundayo de Lilly ont tendance à être inférieurs à ceux de leurs médicaments injectables contre l'obésité, et équivalents à ceux proposés par les pharmacies qui mélangent elles-mêmes les ingrédients et fabriquent des versions composées.

Alors que de nombreux patients sont confrontés à une baisse de leur couverture d'assurance , ces options moins coûteuses ont été une aubaine pour les laboratoires pharmaceutiques, ont déclaré les médecins.

La société danoise Novo et Lilly, basée à Indianapolis, ont commencé à commercialiser ces médicaments oraux aux États-Unis en janvier et avril respectivement, et se sont félicitées de la forte demande de la part de nouveaux patients.

Ils se sont toutefois plaints des versions préparées sur mesure, autorisées par la FDA américaine dans des formulations et des dosages personnalisés. La Food and Drug Administration a cherché à resserrer les limites après la fin des pénuries de médicaments de marque qui avaient permis l’essor de la préparation sur mesure.

Les médecins et les experts de la santé espéraient que la baisse des prix inciterait les gens à se tourner vers les médicaments de marque, qui font l’objet d’une surveillance plus stricte.

« Je constate que les gens délaissent les préparations magistrales », a déclaré le Dr Michael Weintraub, professeur clinique adjoint d'endocrinologie à NYU Langone à New York. Il a précisé qu'il ne prescrivait pas de médicaments préparés sur mesure, mais qu'il avait vu des patients qui en prenaient déjà.

« De plus en plus de patients viennent me voir en me disant: "J'ai entendu dire que la version de marque de qualité pharmaceutique n'était pas aussi chère, pouvons-nous changer de traitement?" »

Un porte-parole de Lilly a déclaré que la société était « encouragée par la dynamique initiale, l’intérêt croissant des prescripteurs et leur intention de prescrire, ainsi que par le fait que les patients choisissent des traitements authentiques approuvés par la FDA, comme Foundayo ».

Novo a déclaré avoir élargi l'accès à ses médicaments à base de GLP-1 grâce à sa pharmacie NovoCare et à des partenariats avec des détaillants, dans le but d'orienter les patients vers des traitements approuvés par la FDA plutôt que vers des versions préparées sur mesure.

WEGOVY, UNE MARQUE CONNUE

Si certains médecins indiquent que certains patients se tournent vers les GLP-1 injectables, la plupart se tournent vers les comprimés, car les prix de ces médicaments sont plus comparables à ceux des versions préparées sur mesure.

Les doses les plus faibles des comprimés Wegovy de Novo coûtent environ 149 dollars par mois, tandis que les stylos injecteurs sont proposés à partir de 199 dollars par mois, selon les sites web de l'entreprise et de la Maison Blanche.

Le Foundayo de Lilly est également proposé à partir de 149 dollars par mois, tandis que les flacons et les stylos de son médicament contre l'obésité à base de GLP-1, le Zepbound, peuvent coûter 299 dollars ou plus pour les patients qui paient de leur poche.

Les médecins ont indiqué que le comprimé Wegovy de Novo bénéficie d’une meilleure notoriété de marque, car il s’agit du même médicament et du même nom que la version injectable. Il dispose également de données établies sur la protection cardiaque, ce qui rassure certains patients et prescripteurs, en particulier pour les personnes à risque de maladie cardiaque.

Les médecins ont également indiqué que certains patients hésitent à essayer le Foundayo, moins connu, car il s'agit d'un type de médicament quelque peu différent pour lequel il n'existe pas encore de données sur les bienfaits cardiaques. « Le simple fait de dire que c’est un nouveau produit suscite une certaine hésitation chez au moins quelques-uns des patients avec lesquels j’en ai discuté », a déclaré le Dr Jorge Moreno, spécialiste de l’obésité à Yale Medicine. « C’est un petit échantillon, mais ils ont opté pour le comprimé Wegovy. »

Dans des études distinctes, le Wegovy oral a entraîné une réduction d’environ 14 % du poids corporel sur 64 semaines, et le Foundayo une réduction d’environ 11 % sur 72 semaines. Les patients sous injections de GLP-1 ont perdu 15 % à 20 % de leur poids corporel lors des essais.

La commodité de Foundayo – il n’est pas nécessaire de le prendre à jeun comme Wegovy – et sa plus longue présence sur le marché devraient aider Lilly à réduire l’avance de Novo en matière de traitements oraux.

Les analystes de Citi ont indiqué que les prescripteurs prévoyaient une répartition égale entre les comprimés Foundayo et Wegovy, d'après une enquête menée auprès de 120 médecins prescrivant des médicaments à base de GLP-1.

Les résultats de l'enquête ont également montré que les médecins des centres médicaux universitaires s'attendent à ce que Foundayo finisse par représenter environ 70 % des prescriptions entre les deux comprimés. Ils ont cité l'absence d'obligation de jeûne pour Foundayo comme un avantage clé.

OBSTACLES LIÉS À L'ASSURANCE

Pourtant, les prix restent trop élevés pour beaucoup et tous les médecins interrogés ont déclaré que la prise en charge par l'assurance restait un défi.

« Chaque jour, je reçois un message d'un patient me disant: "Ma compagnie d'assurance n'a pas approuvé ou a encore refusé la demande" », a déclaré M. Moreno, de Yale.

Souvent, les médecins ne codifient pas correctement le diagnostic pour la prescription appropriée, ce qui entraîne des refus, a-t-il ajouté. Et les compagnies d'assurance ne couvrent pas aussi facilement les soins préventifs qu'elles le font pour les pathologies existantes.

Le porte-parole de Lilly a déclaré que deux des trois plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques aux États-Unis ont commencé à prendre en charge Foundayo, et que la société s’efforce d’étendre encore cette couverture.

De nombreux médecins se sont dits impatients de voir le lancement du programme initial du gouvernement américain qui prévoit la prise en charge des GLP-1 pour les patients Medicare. Ce programme doit débuter en juillet et s’étendre jusqu’en 2027. Ils espèrent que ce programme gouvernemental encouragera les assureurs privés à étendre leur couverture à une population plus large.

Certains patients déjà sous traitement injectable passent aux comprimés, mais pas en masse, selon la plupart des médecins interrogés.

« Pour l'instant, seul un petit pourcentage passe aux comprimés », a déclaré le Dr Christina Nguyen, spécialiste de l'obésité à Atlanta. « Les traitements injectables fonctionnent bien et les gens ne veulent pas tout gâcher. »

Les médecins confirment également ce que les dirigeants des laboratoires pharmaceutiques ont déclaré jusqu'à présent: les comprimés ouvrent le marché à de nouveaux patients.

« Cela élargit le marché du GLP-1 », a déclaré Sarah Ro, directrice médicale du programme de gestion du poids de l’Université de Caroline du Nord. « Les patients à qui l’on a proposé un GLP-1, mais qui l’ont refusé en raison du prix… maintenant, ils veulent l’essayer. »