Zoom progresse légèrement alors qu'UBS initie sa couverture avec une note "neutre"

20 octobre - ** Les actions de Zoom Communications ZM.O augmentent de 1,9 % à 81,5 $

** UBS initie la couverture du titre, lui attribue la note "neutre" et fixe son PT à 85 $, ce qui représente une hausse de 6,2 % par rapport à la dernière clôture de ZM

** "Bien que les nouveaux produits comme le Téléphone, le Centre de Contact et l'Agent Virtuel soient à l'origine de la majorité de la croissance de Zoom, ils ne génèrent pas encore suffisamment de revenus pour accélérer matériellement le chiffre d'affaires de Zoom, qui s'élève à près de 5 milliards de dollars", a déclaré le courtier.

** La note moyenne de 31 analystes est "achat", leur PT médian est de 94,21 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 2 % cette année