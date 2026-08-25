Zoom prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

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Zoom Communications ZM.O a annoncé mardi un bénéfice prévisionnel pour le troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, signe que la concurrence acharnée mettait la société de visioconférence sous pression, alors même qu’elle renforce les fonctionnalités d’intelligence artificielle de ses services.

L'action de la société basée à San José, en Californie, a reculé de 3,8% en séance prolongée.

Voici plus de détails:

* Zoom a déployé des outils d’IA, notamment un assistant "AI Companion", un assistant de réception pour les réunions et sa suite de fonctionnalités d’IA destinées aux entreprises sous le nom de "Zoom AI Services", afin d’attirer davantage de clients.

* Mais l’entreprise est confrontée à une concurrence acharnée de la part de concurrents tels que "Teams" de Microsoft

MSFT.O et "Google Meet" d’Alphabet GOOGL.O .

* Zoom prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 1,275 milliard et 1,28 milliard de dollars , contre une estimation moyenne des analystes de 1,28 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,46 et 1,48 dollar pour le troisième trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élève à 1,50 dollar par action.

* La société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,28 milliard de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,27 milliard de dollars, selon LSEG.

* Le bénéficeajustépar actiondu deuxième trimestres'est établi à 1,55 dollar, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,48 dollar.