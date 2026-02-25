Zoom prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations dans un contexte de concurrence acharnée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoom Communications ZM.O a prévu mercredi un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street, signalant qu'une concurrence intense et un environnement de dépenses prudent pourraient peser sur ses résultats.

Les actions de la société ont baissé de près de 3 % dans les échanges prolongés.

Zoom est de plus en plus concurrencé par des rivaux tels que Teams de Microsoft MSFT.O et Google Meet d'Alphabet GOOGL.O , qui sont intégrés à des suites de travail plus larges, ce qui les rend souvent moins chers pour les entreprises.

Malgré ses efforts pour diversifier ses offres, Zoom a été confronté à un ralentissement de sa croissance alors que le travail à domicile de l'époque de la pandémie diminue et que les employés retournent au bureau.

Si ses activités d'entreprise ont bien résisté, le segment en ligne, qui s'adresse aux particuliers et aux petites entreprises, est resté un point faible.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du segment en ligne de Zoom s'élevait à 489,7 millions de dollars, avec un taux de désabonnement en légère augmentation par rapport à l'année précédente.

Le secteur plus large des logiciels a également été mis à mal ces derniers mois, les investisseurs attendant des éclaircissements sur l'impact de l'IA et les perturbations potentielles des modèles d'entreprise.

Bien que Zoom ait lancé une série de fonctions d'IA pour stimuler la croissance, ses investissements dans la technologie pourraient peser sur les marges d'exploitation.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,22 à 1,23 milliard de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne de 1,22 milliard de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 1,40 et 1,42 dollar, ce qui est inférieur aux estimations de 1,45 dollar.

Pour le quatrième trimestre, Zoom a déclaré un revenu de 1,25 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,23 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,44 $, contre des estimations de 1,49 $.