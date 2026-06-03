ZOOM-Les médicaments à base de GLP-1 pourraient avoir un effet bénéfique sur de nombreux types de cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nancy Lapid

De plus en plus de données suggèrent que les médicaments à base de GLP-1, largement utilisés pour la perte de poids et le diabète, pourraient offrir une protection contre de nombreux types de cancer.

Plus d'une vingtaine d'études présentées ces derniers jours lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago ont révélé que les patients prenant ces médicaments présentaient un risque moindre de développer un cancer et de voir leur maladie progresser, un meilleur taux de survie et une meilleure réponse à certains traitements, par rapport aux personnes qui ne prenaient pas de GLP-1.

Ces études comprenaient des analyses de dossiers cliniques et de bases de données issues de la pratique clinique, suivant des patients prenant le Wegovy ou l'Ozempic de Novo Nordisk

NOVOb.CO , le Zepbound ou le Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , ou des traitements plus anciens à base de GLP-1.

Ces études n’étaient pas conçues pour montrer comment ou pourquoi l’utilisation des GLP-1 pourrait affecter le traitement du cancer. Mais les chercheurs pensent qu’en réduisant l’inflammation, en régulant la signalisation de l’insuline et peut-être en agissant directement sur la biologie tumorale, ces traitements pourraient contribuer à un effet protecteur chez les patients atteints de cancer.

« L'inflammation chronique est une voie biologique fondamentale impliquée dans le développement et la progression de nombreux cancers », a déclaré le Dr Elizabeth Susan McDonald de l'Université de Pennsylvanie.

Mardi, le Dr McDonald a présenté les résultats d'une étude portant sur 110 000 femmes, montrant que celles qui prenaient des médicaments à base de GLP-1 avaient jusqu'à 35 % moins de risques de développer un cancer du sein que celles qui n'en prenaient pas.

Si l'obésité est en soi un facteur de risque connu pour certains cancers, les effets anti-inflammatoires des GLP-1 joueront probablement un rôle dans la prévention du cancer, a déclaré Mme McDonald.

DES BÉNÉFICES QUEL QUE SOIT LE STADE DU CANCER ET LE TYPE DE TUMEUR

Les médicaments à base de GLP-1 comprennent le sémaglutide, principe actif de Wegovy, Ozempic et Rybelsus; le tirzépatide, commercialisé sous les noms de Mounjaro et Zepbound, ainsi que le Trulicity de Lilly, ou dulaglutide, et le liraglutide plus ancien de Novo, commercialisé sous les noms de Saxenda et Victoza.

Certains des signaux les plus forts de ces bénéfices proviennent d'une étude portant sur plus de 12 000 patients, qui a montré que l'utilisation du GLP-1 était associée à une réduction marquée du risque de progression des cancers vers une maladie métastatique, en particulier pour les cancers du poumon, du sein, colorectal et du foie.

Les personnes atteintes de ces cancers qui prenaient du liraglutide, du pramlintide, du dulaglutide, du tirzepatide, du lixisenatide ou du semaglutide avaient 38 % à 50 % moins de risques de voir la maladie se propager que celles qui prenaient des médicaments appartenant à une autre classe de traitements antidiabétiques, les gliptines.

Plusieurs études ont également montré une réduction de l'incidence du cancer, une survie plus longue et moins de métastases chez les patients atteints de cancers de l'endomètre, de la vessie et de la prostate, ainsi que chez ceux présentant des néoplasmes de l'intestin grêle et des cancers du sang, suite à l'utilisation du GLP-1.

Une analyse distincte portant sur des patients traités dans des cabinets d'oncologie communautaires aux États-Unis a révélé que l'utilisation du GLP-1 était associée à une survie globale significativement meilleure pour six types de tumeurs — sein, prostate, colorectal, poumon, foie et rein —, avec une réduction d'environ un tiers du risque de décès.

Les chercheurs ont également rapporté que les patients atteints d'un cancer recevant des immunothérapies telles que le Keytruda ( MRK.N ) de Merck et l'Opdivo ou le Yervoy ( BMY.N ) de Bristol Myers Squibb semblaient obtenir de meilleurs résultats lorsqu'ils prenaient des médicaments à base de GLP-1, ce qui suggère une interaction possible avec le système immunitaire.

Les utilisateurs de GLP-1 atteints de diabète de type 2 et d'une maladie rénale de stade 3 présentaient une mortalité nettement plus faible et des taux plus bas de plusieurs cancers, en particulier les cancers du poumon, colorectal et hépatocellulaire, que les non-utilisateurs.

Bien que les médicaments à base de GLP-1 comportent une mise en garde concernant un lien possible avec un type de cancer de la thyroïde d'après des études sur des rongeurs, les chercheurs affirment que les récentes découvertes indiquent un effet bénéfique potentiel de cette classe de médicaments sur l'ensemble des types de tumeurs, plutôt que des bénéfices limités à un petit sous-ensemble de cancers.

Ces médicaments, initialement conçus pour traiter le diabète et dont on a découvert qu’ils favorisaient la perte de poids, ont également montré des effets bénéfiques sur les risques cardiaques , l’ apnée du sommeil et l’ abus d’alcool et de substances .

« Ces médicaments n’ont jamais été de simples hypoglycémiants », a déclaré le Dr Marcin Chwistek du Fox Chase Cancer Center de Philadelphie lors d’une conférence de presse de l’ASCO.

FACTEURS LIMITANTS

Les chercheurs ont souligné que la quasi-totalité des données présentées provenaient d’études observationnelles, ce qui augmente le risque de facteurs de confusion. Les patients à qui l’on prescrit des médicaments à base de GLP-1 peuvent présenter des différences importantes, notamment en matière d’état de santé général, d’accès aux soins et de traitements concomitants, qui pourraient influencer les résultats.

Bien que les différentes études aient tenté de tenir compte de ces différences, aucune ne peut prouver que ces médicaments améliorent les résultats en matière de cancer. Les experts ont indiqué que des essais dans lesquels les GLP-1 sont ajoutés au traitement standard chez certains patients atteints de cancer, mais pas chez d’autres, sont nécessaires pour établir des bénéfices anticancéreux clairs. Certains essais sont déjà en cours de planification.

Les bénéfices apparents sur le cancer n'étaient pas clairement liés aux effets de perte de poids des médicaments, ce qui suggère que cela ne suffit pas à expliquer les résultats.

Une étude menée sur sept ans auprès de près de 120 000 participants a révélé que les GLP-1 étaient associés à des taux plus faibles de nouveaux diagnostics de cancer de la prostate chez les hommes à haut risque, par rapport à des médicaments tels que le Propecia de Merck et l'Avodart de GSK GSK.L , qui sont utilisés pour réduire le volume de la prostate hypertrophiée.

Les utilisateurs de GLP-1 ont connu une « très légère » réduction de leur poids corporel au bout d'un an, a déclaré le Dr Colton Jones du Mays Cancer Center de l'université du Texas à San Antonio, qui a présenté l'étude à l'ASCO.

« Nous émettons l'hypothèse que la perte de poids, ainsi qu'un effet anticancéreux direct et un effet anti-inflammatoire, pourraient être à l'origine des associations observées dans notre étude », a déclaré le Dr Jones.

L'expert de l'ASCO, le Dr Chwistek, a indiqué que les propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices suggèrent depuis longtemps des effets plus larges des GLP-1.

Se référant à l'une des plus grandes études, Chwistek a déclaré: « Ce qui est nouveau ici, c'est la cohérence entre les différents types de tumeurs, et des données aussi volumineuses et cohérentes justifient la mise en place d'un essai prospectif randomisé. »