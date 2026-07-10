ZOOM-Les coulisses de la course à la suprématie dans le domaine de la livraison par drone aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le programme de drones de Walmart est déjà opérationnel dans 70 magasins et devrait s'étendre à 270 d'ici fin 2027

* Amazon vise à rendre Prime Air accessible à 30 millions de clients d'ici fin 2026

* Les règles proposées par la FAA permettraient aux drones de voler hors de portée visuelle sans dérogation

par Waylon Cunningham et Nicholas P. Brown

L'ingénieure Beth Flippo a déménagé avec sa famille en 2021, quittant le New Jersey pour les vastes champs de l'Ohio, où elle avait été recrutée pour diriger un programme pilote de livraison de courses par drone pour Kroger

KR.N .

Ce programme n’a duré que huit mois avant que les deux parties ne conviennent de le suspendre. « Nous ne parvenions pas à rentabiliser l’opération », a déclaré Mme Flippo, directrice de la société de drones Dexa.

Pour que le projet soit couronné de succès, il aurait fallu déployer des employés dans toute la ville pour surveiller les drones, car la réglementation fédérale américaine interdit de les faire voler hors de vue. « Le projet n’était tout simplement pas évolutif », a-t-elle ajouté.

Ces obstacles pourraient bientôt appartenir au passé. Sous l’impulsion d’un décret de l’administration du président Donald Trump datant de juin 2025, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a proposé de nouvelles règles visant à accélérer le déploiement des drones. Cette initiative intervient alors que les dirigeants américains considèrent que leur pays est engagé dans une lutte avec la Chine pour la suprématie dans le domaine des drones. « C’est l’Amérique – et non la Chine – qui montrera la voie dans cette nouvelle technologie passionnante », a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, dans un communiqué publié en août. Dexa est en pourparlers actifs avec Kroger pour relancer son programme de drones mis en veilleuse, précise Mme Flippo. Une porte-parolede Krogera refusé de confirmer ces discussions. Dexa a finalement obtenu une dérogation de la FAA pour voler hors de la ligne de vue directe, mais la procédure a pris quatre ans. Si elles sont adoptées, les nouvelles règles de la FAA pourraient considérablement raccourcir ce délai — et ouvrir grand les vannes à un mouvement qui prend déjà de l’ampleur. En 2024, des chercheurs de PwC ont estimé que le marché américain des drones connaîtrait une croissance de 65 % par an jusqu’en 2034. À l’échelle mondiale, les livraisons de drones passeront d’environ 13 millions cette année à plus de 800 millions en 2034, selon les prévisions de PwC. Pour l’instant, le marché reste relativement modeste: quelques milliards de dollars à l’échelle mondiale, selon diverses estimations. Mais les géantsaméricains de la grande distribution Walmart WMT.O etAmazon AMZN.O , qui ont lancé leurs programmes de drones respectivement en 2021 et 2022, développent activement leurs réseaux . Des acteurs du secteur alimentaire tels que Papa John's PZZA.O , Wonder et DoorDash

DASH.O mettent en place des programmes encore naissants, après s'être associés ces dernières années à des entreprises de drones autorisées à opérer grâce à des dérogations.

« Nous sommes à un tournant commercial », a déclaré Heather Rivera, directrice commerciale chez Wing, la division de drones d’Alphabet GOOGL.O , qui compte Walmart parmi ses principaux clients.

Mme Rivera a été recrutée il y a moins d’un an pour nouer davantage de liens commerciaux avec les détaillants et les restaurants — il s’agit du premier poste de ce type au sein de ce fabricant et opérateur de drones fondé il y a 12 ans.

Chez Walmart, qui collabore également avec le fournisseur de drones Zipline, la livraison par drone est principalement utilisée pour « les articles de dernière minute, urgents et destinés à faciliter la vie quotidienne », a expliqué Mike Walden, vice-président senior chargé de l’innovation logistique chez le distributeur. Il s’agit par exemple de médicaments contre les allergies, de nourriture pour chat ou encore de la moutarde que l’hôte d’un barbecue se rend soudain compte d’avoir oubliée. L’application Walmart indique d’emblée aux clients si leur achat peut être livré par drone. Si un client choisit la livraison par drone, l’application suit son panier pour s’assurer que sa commande respecte les limites de poids du drone, a expliqué M. Walden. La technologie des drones étant encore relativement récente, les capacités de charge sont limitées. Chez Walmart, la capacité maximale, ou charge utile, est d’environ 3 à 8 livres, selon le drone, a précisé M. Walden. Walmart « se rapproche petit à petit des 2 millions » de livraisons par drone, a déclaré M. Walden. Mais la grande majorité d’entre elles ont eu lieu cette année, le programme connaissant une croissance rapide. Walmart dispose de drones dans 70 magasins, ce qui ne représente qu’une infime fraction de ses quelque 4.600 points de vente aux États-Unis, mais vise à dépasser les 270 d’ici la fin de l’année prochaine, a précisé M. Walden. Amazon, qui a inauguré cette semaine son 10e réseau de livraison par drone aux États-Unis à Baton Rouge, en Louisiane, affirme que ses drones effectuent les livraisons en moins d’une demi-heure. Des défis subsistent: plusieurs collectivités ont fait part de leurs inquiétudes concernant le bruit et la vie privée , mais les avantages potentiels en termes de coûts sont séduisants. Les chercheurs de PwC ont estimé que les coûts par livraison pourraient descendre jusqu’à 2 dollars d’ici 2034, un niveau bien inférieur à celui de la livraison traditionnelle.

Ni Walmart ni Amazon n’ont souhaité s’exprimer sur le coût par livraison. « Mais si ce n’était pas compétitif, nous ne continuerions pas à investir dans cette technologie », a déclaré Matt McCardle, responsable mondial du développement des drones chez Amazon.

La plupart des opérateurs de drones et des détaillants américains ciblent les banlieues, où les grands jardins, la circulation routière encombrée et la densité de population rendent la livraison rapide par voie aérienne particulièrement intéressante. La rapidité est un argument de poids: Walmart affirme avoir réalisé une livraison par drone en moins de cinq minutes et indique que les drones sont généralement un peu plus rapides que les livraisons terrestres. Mme Rivera a déclaré avoir récemment reçu une glace livrée par drone – encore bien fraîche.

« Tout le monde essaie de se développer aussi vite que possible », a déclaré Amit Regev, de la société Flytrex, basée à Tel-Aviv, qui a annoncé en avril un partenariat avec Little Caesars pour la livraison de pizzas.

« CROISSANCE EXPONENTIELLE »

La proposition de la FAA, qui n’est pas encore finalisée, permettrait aux opérateurs de drones certifiés de voler au-delà de la ligne de vue, éliminant ainsi la nécessité d’une procédure de dérogation longue et parfois coûteuse.

Cela pourrait catalyser « une croissance massive et exponentielle de ce secteur au cours des prochaines années », a déclaré Andreas Raptopoulous, directeur général de Matternet, fabricant de drones basé en Californie. Cette annonce intervient alors que l’« économie de basse altitude » chinoise, définie comme le commerce aérien à moins de 3.000 mètres d’altitude, devrait atteindre plus de 2.000 milliards de yuans (280 milliards de dollars) d’ici 2030, contre 1.500 milliards de yuans en 2025, selon les estimations de l’Académie chinoise des sciences, de l’université de Pékin et de l’Administration de l’aviation civile chinoise. Les livraisons par drone se concentrent dans des villes comme Shenzhen et Guangzhou. Le géant du commerce électronique JD Logistics, qui a testé des réseaux de livraison par drone dans le Jiangsu, le Shaanxi et le Sichuan, a déclaré dans de récentes communications en ligne que ses drones peuvent réduire les délais de livraison pour les clients ruraux jusqu’à 70 %.

25 $ DE L'HEURE

Sans la restriction de la ligne de vue, la livraison par drone devient une opération nécessitant peu de main-d’œuvre, a expliqué Mme Flippo. Un contrôleur, gagnant environ 25 $ de l’heure, peut surveiller 40 drones à la fois sur un écran, soit environ 160 livraisons par heure, a-t-elle précisé. Cela ne représente qu’une fraction du coût de déploiement d’une flotte de chauffeurs.

Dexa a noué des partenariats à plus petite échelle avec des services de livraison de repas comme Wonder – même si, comme l’admet Mme Flippo, rivaliser avec des poids lourds comme Alphabet « revient à se battre contre Goliath ».

Les essais menés par Walmart et ses concurrents accélèrent également les progrès technologiques.

« À chaque cycle, le matériel, la batterie, l’autonomie et la fiabilité s’améliorent », a déclaré Marios Savvides, professeur à la faculté d’ingénierie de l’université Carnegie Mellon. La technologie mûrit « sur le terrain, pas en laboratoire ».