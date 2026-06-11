ZOOM-Les banques sud-africaines se tournent vers les PME mal desservies pour stimuler la croissance

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* Les plus grandes banques sud-africaines sont confrontées à une concurrence croissante pour attirer les grandes entreprises

* Elles cherchent à conquérir davantage de clients parmi les entreprises de taille moyenne, autrefois négligées

* Nedbank et Investec mettent en place des équipes et des services dédiés

* Standard Bank envisage une expansion en Afrique de l'Est et de l'Ouest

par Nqobile Dludla

Dans les salles de réunion aux parois de verre des plus grandes banques sud-africaines, les dirigeants redoublent d’efforts pour conquérir des clients issus d’un segment d’entreprise autrefois négligé: les entreprises de taille moyenne, désormais trop lucratives pour être ignorées.

Confrontés à une concurrence croissante pour les grandes entreprises et à des marges bancaires de détail sous pression dans une économie morose, des prêteurs tels que Nedbank

NEDJ.J , Investec INLJ.J , FirstRand's FSRJ.J , First National Bank et Standard Bank SBKJ.J ciblent ce secteur avec des équipes dédiées et des services sur mesure.

Ce marché, qui regroupe des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel varie entre 100 millions et environ 1,5 milliard de rands (6 millions à 91 millions de dollars), couvre des secteurs allant de l'industrie manufacturière et des services miniers à l'agriculture, au commerce de détail et à la logistique. Les dirigeants bancaires affirment que ces entreprises sont souvent très liquides, en forte croissance et plus stables, et qu'elles offrent des rendements plus attractifs que les portefeuilles plus volatils des particuliers et des petites entreprises.

“Il s'agit d'un vecteur de croissance stratégique pour Nedbank. Nous développons cette activité”, a déclaré à Reuters Marlon Davids, responsable de la couverture des moyennes entreprises au sein de la division Business and Commercial Banking de Nedbank.

NEDBANK ET INVESTEC METTENT LA BARRE PLUS HAUT

Nedbank a créé une unité dédiée aux moyennes entreprises, dotée de ses propres comités de crédit et de banquiers commerciaux, visant jusqu’à 30 % des 3 000 à 3 500 entreprises de taille moyenne que compte l’Afrique du Sud et qui génèrent un chiffre d’affaires annuel d’au moins 750 millions de rands, a précisé M. Davids. La quatrième banque du pays en termes d’actifs prévoit de tripler les effectifs de cette unité, passant de 10 à environ 30 banquiers, tandis que sa clientèle a déjà augmenté de 50 % depuis son lancement l’année dernière.

Investec, une banque privée spécialisée, indique que les banques au service des entreprises de taille moyenne génèrent un rendement des capitaux propres d’environ 30 %, soit environ le double de celui de la plupart des grands prêteurs.

Le secteur est dominé par des entreprises privées ou familiales, disposant souvent d’importants soldes de trésorerie et à la recherche de services bancaires de gestion de trésorerie et de transaction.

Pour tirer parti de ce marché, Investec prévoit de plus que doubler sa base de clients de taille moyenne pour atteindre 7 000 d'ici 2030, et de porter le chiffre d'affaires annuel de ce segment de 1,7 milliard de rands à 3,8 milliards en 2025, a déclaré Nick Riley, responsable des services bancaires aux entreprises et des services bancaires commerciaux chez Investec.

La banque a investi plus de 300 millions de rands pour mettre en place une gamme complète de services bancaires qu'elle prévoit de déployer avant mars 2027, a déclaré M. Riley.

Investec ne disposait pas des capacités bancaires transactionnelles quotidiennes nécessaires pour rivaliser avec ses concurrents plus importants sur le marché des entreprises de taille moyenne.

“En Afrique du Sud, nous continuons d’observer une bonne dynamique d’acquisition de clients. Nous commençons à voir la dynamique s’accélérer véritablement”, a déclaré en mai aux journalistes Fani Titi, directeur général du groupe Investec.

FNB, qui affirme déjà servir plus de 20 000 entreprises de taille moyenne, a regroupé en mars ses divisions dédiées aux moyennes et grandes entreprises au sein d’une seule et même division, ce qui lui permet de proposer des produits bancaires plus sophistiqués aux entreprises à forte croissance.

STANDARD BANK TOURNE SON REGARD VERS L'AFRIQUE

Pour Standard Bank, la plus grande banque d'Afrique en termes d'actifs, qui détient environ 28 % du marché sud-africain des moyennes entreprises, les opportunités s'étendent au-delà de l'économie la plus industrialisée du continent.

La banque voit des perspectives de croissance en Afrique de l'Est et de l'Ouest, où sa part de marché reste inférieure à 10 %, a déclaré Bill Blackie, son directeur général des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, lors de la journée des marchés de capitaux organisée par la banque en mars.

Elle estime que le segment des moyennes entreprises africaines représente un potentiel de revenus de 150 milliards de rands, dont 85 % se trouvent en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

“Aujourd’hui, nos clients échangent davantage à travers le continent qu’avec n’importe quel autre bloc commercial, qu’il s’agisse de la Chine ou des États-Unis”, a déclaré M. Blackie à Reuters.

“Nous observons des taux de croissance très élevés dans ces économies.”

La banque vise une croissance des prêts d’environ 10 % et des dépôts supérieurs à 725 milliards de rands d’ici 2028 dans sa division de banque d’affaires et commerciale, contre 514 milliards de rands en 2025.

Selon les analystes, l'intensification de la concurrence devrait profiter aux entreprises de taille moyenne.

“Un choix plus large devrait se traduire par de meilleurs niveaux de service, des solutions de financement plus adaptées et, dans certains cas, des tarifs plus avantageux”, a déclaré Keagan Higgins, analyste en investissement chez Anchor Capital, une société spécialisée dans la gestion de patrimoine et d'actifs.

(1 $ = 16,4983 rands)