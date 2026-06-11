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Le ministre britannique de la Défense démissionne
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 13:42

John Healey devant le 10 Downing Street, à Londres

John Healey devant le 10 Downing Street, à Londres

Le ‌ministre britannique de la Défense, John Healey, a ​annoncé jeudi sa démission en reprochant au chef du gouvernement travailliste, Keir Starmer, à nouveau ​fragilisé, le manque de ressources allouées au budget de la ​défense.

Les ministères de la ⁠Défense et des Finances bataillent depuis des ‌mois sur les moyens de financer la hausse des besoins en matière de ​dépenses militaires ‌dans un contexte d'instabilité internationale accentuée ⁠en Europe par la menace d'un désengagement des Etats-Unis.

Cette lutte au sein du gouvernement retarde ⁠depuis l'an ‌dernier l'adoption du Programme d'investissement dans ⁠la défense de la Grande-Bretagne.

"Vous avez été ‌incapable de, et le Trésor a ⁠été réticent à, engager les ressources ⁠dont la nation ‌a besoin pour défendre le pays en cette ​époque de menaces ‌croissantes", écrit John Healey dans une lettre adressée à Keir ​Starmer.

L'absence de visibilité sur le budget de la défense mécontente les industriels britanniques ⁠du secteur qui disent dans ce contexte ne pas pouvoir investir dans des programmes de long terme.

(Muvija M et Sarah Young, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet et ​Benoit Van Overstraeten)

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