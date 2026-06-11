Le ministre britannique de la Défense démissionne

John Healey devant le 10 Downing Street, à Londres
Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a annoncé jeudi sa démission en reprochant au chef du gouvernement travailliste, Keir Starmer, à nouveau fragilisé, le manque de ressources allouées au budget de la défense.
Les ministères de la Défense et des Finances bataillent depuis des mois sur les moyens de financer la hausse des besoins en matière de dépenses militaires dans un contexte d'instabilité internationale accentuée en Europe par la menace d'un désengagement des Etats-Unis.
Cette lutte au sein du gouvernement retarde depuis l'an dernier l'adoption du Programme d'investissement dans la défense de la Grande-Bretagne.
"Vous avez été incapable de, et le Trésor a été réticent à, engager les ressources dont la nation a besoin pour défendre le pays en cette époque de menaces croissantes", écrit John Healey dans une lettre adressée à Keir Starmer.
L'absence de visibilité sur le budget de la défense mécontente les industriels britanniques du secteur qui disent dans ce contexte ne pas pouvoir investir dans des programmes de long terme.
(Muvija M et Sarah Young, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)
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