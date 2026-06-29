ZOOM-Les banques font preuve de créativité et élargissent leurs horizons alors que la dette alimentée par l'IA explose

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* La dette liée à l'IA représente près de 15 % des émissions obligataires notées « investment grade » cette année

* Les banquiers se tournent vers des modes de financement innovants pour continuer à vendre des titres de dette destinés à financer les centres de données et les chaînes d’approvisionnement en puces

* La demande reste soutenue pour les nouvelles émissions en dollars, mais pourrait atteindre ses limites dans d’autres devises

* La concentration liée à l’IA reste faible au sein des indices de crédit plus larges

par Tatiana Bautzer et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Alors que les emprunts des entreprises liés à l’intelligence artificielle ne montrent aucun signe de ralentissement, les banquiers imaginent de nouvelles façons de vendre des volumes de dette toujours plus importants.

La flambée des dépenses consacrées aux puces électroniques, aux infrastructures cloud et aux centres de données a conduit les grandes entreprises technologiques, dites « hyperscalers », à émettre de plus en plus d’obligations dans des devises autres que le dollar américain afin de toucher un plus large éventail d’investisseurs et d’éviter la saturation du marché américain par des volumes colossaux de dette. Des entreprises telles qu’Amazon.com AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont émis 60 milliards de dollars d’obligations dans plusieurs devises au cours des 12 derniers mois. « Alphabet et Amazon se sont diversifiées sur d’autres marchés mondiaux en Europe, au Canada et en Asie », a déclaré Teddy Hodgson, co-responsable mondial de la dette « investment grade » chez Morgan Stanley. Ces opérations de grande envergure ont redessiné les marchés obligataires mondiaux et établi de nouveaux records en matière de ventes d’obligations en euros, en livres sterling et en yens. En mars, Amazon a levé 14,5 milliards d’euros grâce à une opération en huit volets, la plus importante jamais réalisée sur le marché des obligations d’entreprises en euros, selon LSEG. Alphabet a battu des records sur l’ensemble des marchés: ses émissions en yens, en dollars canadiens , en francs suisses et en livres sterling ont toutes établi des records d’emprunt dans ces devises, selon les données de LSEG. Alphabet a également émis la première obligation à 100 ans d’une entreprise technologique depuis 1997.

Ces opérations soulignent l’ampleur des besoins de financement auxquels sont confrontés les hyperscalers. Les dépenses d’investissement de ces derniers sont estimées cette année à environ 725 milliards de dollars, selon BNP Paribas, soit près du double du niveau observé à la mi-2025. Les dépenses augmentent plus rapidement que les flux de trésorerie d’exploitation, ont indiqué les analystes, ce qui rend nécessaire le recours à des sources de financement externes.

AUGMENTATION DES OPÉRATIONS ADOSSÉES À DES BAUX DE CENTRES DE DONNÉES

Parallèlement, les banquiers explorent de nouvelles approches pour lever des fonds au profit de start-ups spécialisées dans l’IA ou d’opérateurs de centres de données, notamment en structurant des opérations autour de baux de centres de données préétablis — parfois conclus avant même le début de la construction — afin d’offrir une meilleure visibilité sur les flux de trésorerie futurs. Le dernier exemple en date est un emprunt obligataire de 810 millions de dollars émis par Stingray Compute , détenue par Cipher Digital CIFR.O , au début du mois. L’offre a été sursouscrite neuf fois, a déclaré Cody Gunsch, responsable des marchés de capitaux de financement à effet de levier pour l’Amérique du Nord chez Morgan Stanley.

Le prêt était garanti par le bail du centre de données conclu avec Amazon. Cody Gunsch a précisé que les premières opérations de ce type, dont la structure s’inspire des prêts à la construction, ont débuté l’année dernière et qu’une quinzaine d’entre elles ont depuis été vendues à des investisseurs sur le marché des titres à haut rendement. Stingray Compute n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant cette transaction.

Amazon a déclaré qu’elle évaluait régulièrement son plan d’exploitation et prenait en conséquence des décisions de financement, telles que l’émission d’obligations dans différentes devises. Alphabet a renvoyé à une déclaration de sa directrice financière, Anat Ashkenazi, qui a indiqué que la société avait accumulé 100 milliards de dollars de dette en cours dans six devises principales, ainsi qu’à un commentaire de son directeur général, Sundar Pichai, concernant le financement des investissements par le biais de ses flux de trésorerie, de sa dette et de ses fonds propres.

LA DEMANDE SE MAINTIENT MALGRÉ LA HAUSSE DE L'OFFRE Pourtant, les investisseurs commencent à se demander si le marché pourra continuer à absorber l’offre. Les banquiers estiment que le volume de la dette liée à l’IA pourrait être si important qu’il ferait passer les émissions sur le marché des titres « investment grade » au-delà de 2 000 milliards de dollars pour la toute première fois en 2026, a déclaré Teddy Hodgson de Morgan Stanley. Les émissions de qualité « investment grade » des hyperscalers ont déjà dépassé leur total pour l’ensemble de l’année 2025 et sont en passe d’atteindre cette année la prévision de 250 milliards de dollars de BNP Paribas .

« Il s’agit d’obligations notées de haute qualité, qui suscitent un fort engouement et bénéficient d’une grande liquidité sur le marché », a déclaré Victoria Fernandez, stratège en chef des marchés et gestionnaire de portefeuille obligataire chez Crossmark Global Investments, en référence aux obligations des hyperscalers. « Si nous commençons à voir des entreprises revenir sans cesse sur le marché obligataire, alors je pense que cela deviendra préoccupant. » Certains ont souligné les récentes annonces de ventes d’actions , indiquant qu’outre les besoins en fonds propres, les besoins en dette allaient également augmenter.

« Si elles émettent aujourd’hui des actions, de combien de dette supplémentaire auront-elles besoin? Ce sont là des questions auxquelles les investisseurs s’efforcent de répondre », a déclaré Teddy Hodgson, de Morgan Stanley.

Jusqu’à présent, aucun signe de saturation n’est à signaler, même si la dette liée à l’IA aux États-Unis avoisine les 15 % du total des émissions « investment grade », selon les données de Barclays. « Bien que la part de la dette récente liée à l’IA dans le total des émissions soit élevée, elle reste très faible si l’on considère la dette totale au sein des indices de crédit « investment grade » au sens large », a déclaré Scott Schulte, co-responsable mondial du syndicat de dette « investment grade » chez Barclays.

Jeff Given, responsable des titres à revenu fixe des marchés développés chez Manulife Investment Management, a indiqué que les hyperscalers continuaient d’intensifier leurs investissements et leurs projets d’IA, qui sont de nature à long terme. Cela permet de maintenir le flux de financement ouvert. « Tant que les hyperscalers et les centres de données continueront d’être disposés à dépenser davantage, la demande sera au rendez-vous. »

(1 dollar = 0,8757 euro)