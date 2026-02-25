Zoom en baisse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

25 février - ** Les actions de Zoom Communications ZM.O ont baissé de 3 % à 82,83 $ après la cloche ** La société prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations dans un contexte de concurrence intense et d'un environnement de dépenses prudent

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait se situer entre 1,22 et 1,23 milliards de dollars, contre 1,22 milliard de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Prévision d'un BPA ajusté de 1,40 à 1,42 $, inférieur aux estimations de 1,45 $

** Bénéfice par action (BPA) de 1,44 $ pour le quatrième trimestre, inférieur aux estimations de 1,49 $

** ZM a augmenté de 5,7% en 2025