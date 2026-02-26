Zoom Communications manque le consensus sur le BPA
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 14:53
Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 janvier a atteint 1,25 MdUSD, contre 1,18 MdUSD un an auparavant, alors que les analystes tablaient sur 1,23 MdUSD.
Pour le premier trimestre fiscal, le groupe prévoit un BPA dilué non-GAAP compris entre 1,40 USD et 1,42 USD, assorti d'un chiffre d'affaires de 1,22 MdUSD à 1,23 MdUSD. Le marché anticipe respectivement 1,45 USD et 1,22 MdUSD.
Au titre de l'exercice fiscal 2027, Zoom vise un bénéfice par action dilué non-GAAP de 5,77 USD à 5,81 USD, pour des revenus attendus entre 5,07 MdsUSD à 5,08 MdsUSD. Les analystes projettent 6,07 USD de BPAet 5,03 MdsUSD de chiffre d'affaires.
Valeurs associées
|73,5500 USD
|NASDAQ
|-13,91%
