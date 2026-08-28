ZOOM-Au-delà de la balance : les hommes se tournent vers les cliniques esthétiques pour parachever leur transformation après une perte de poids

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* Les chirurgiens attribuent la hausse de la demande masculine en matière d'esthétique aux réseaux sociaux et à l'évolution des normes de masculinité

* Les données de GoodRx montrent que les hommes représentent désormais 28,3 % des consommateurs de médicaments amaigrissants

* Les médecins s'attendent à ce que la demande augmente avec l'arrivée de nouveaux médicaments contre l'obésité, notamment sous forme de comprimés

par Sriparna Roy

Alors que les médicaments amaigrissants les plus vendus aident de plus en plus d’hommes américains à perdre du poids, un nombre croissant d’entre eux se tournent vers des traitements esthétiques pour remédier au relâchement cutané, à la chute de cheveux et aux problèmes dentaires, afin de parachever leur transformation physique, selon des patients et des chirurgiens plasticiens. Mark C., un homme de 57 ans originaire de Hoboken, dans le New Jersey, a passé les cinq dernières années à prendre des médicaments contre l’obésité, d’abord Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO , puis Zepbound d’Eli Lilly LLY.N , perdant ainsi 50 livres (23 kg). À mesure qu’il perdait du poids, son visage a également perdu de son volume. "Je me regardais et je me sentais vraiment bien. Je suis plus mince et je me sens moi-même, mais quand je me regardais dans le miroir, je me disais: "J'ai perdu du volume au visage"", a confié ce professionnel de l'informatique à Reuters. Il a demandé à Reuters de ne pas divulguer son nom de famille afin de préserver son anonymat.

En avril, Mark a opté pour un lifting en profondeur, une intervention qui repositionne les muscles et la graisse sous-jacents du visage.

Reuters s’est entretenu avec six patients masculins et une douzaine de chirurgiens esthétiques qui ont indiqué que les médicaments amaigrissants, les réseaux sociaux et l’évolution des perceptions de la masculinité poussent de plus en plus d’hommes à se rendre dans des cliniques proposant ce type d’interventions.

Cette tendance reflète un changement plus large dans l’attitude des hommes vis-à-vis de la chirurgie esthétique, qui redéfinit la clientèle des cliniques esthétiques et crée des opportunités pour les entreprises développant des traitements contre les effets d’une perte de poids rapide.

"J'ai probablement vu le nombre de patients masculins que je traite doubler au cours des une à deux dernières années", a déclaré Sean Alemi, le médecin de Mark et chirurgien plasticien facial basé à New York. Il a ajouté que la majorité des patients masculins se présentaient après avoir perdu du poids, le plus souvent à la suite de traitements au GLP-1.

Si les femmes représentent toujours la grande majorité des traitements esthétiques, la demande chez les hommes a augmenté ces dernières années. Selon l’American Society of Plastic Surgeons, les hommes ont subi 1,7 million d’interventions esthétiques en 2024, comprenant des chirurgies et des traitements peu invasifs tels que le resurfaçage cutané au laser et les injections de Botox. Cela représente une hausse de 2,7 % par rapport à l’année précédente. Sur ce total, plus de 98 000 étaient des interventions chirurgicales, la blépharoplastie, la liposuccion et l’abdominoplastie figurant parmi les plus couramment pratiquées.

Les médecins estiment que la demande continuera d’augmenter à mesure que de nouveaux médicaments amaigrissants, y compris de nouvelles versions sous forme de comprimés, arriveront sur le marché. Au premier trimestre 2026, près de 70 % des hommes ayant subi une intervention chirurgicale avaient des antécédents d’utilisation de GLP-1, a déclaré le Dr Bob Basu, président de la Société américaine des chirurgiens plasticiens.

Les hommes plus jeunes recherchent souvent des interventions visant à retirer l’excès de peau et à améliorer l’apparence d’un physique athlétique, tandis que les hommes plus âgés se concentrent sur les signes de vieillissement, en particulier au niveau du visage et du cou, ont expliqué les médecins.

"JE VOULAIS ME SENTIR BIEN DANS MA PEAU"

Les hommes représentaient 28,3 % des ordonnances de médicaments amaigrissants délivrées en 2026, contre 18,3 % quatre ans plus tôt, selon les données de GoodRx.

"Un homme qui n'aurait peut-être jamais envisagé la chirurgie esthétique auparavant perd 50 ou 80 livres, commence à faire de la musculation, change de garde-robe et prend beaucoup plus conscience du décalage entre la personne en meilleure santé qu'il est devenue et l'anatomie résiduelle laissée par son ancien poids", a déclaré le Dr Rian Maercks, chirurgien plasticien basé à Miami. Il précise qu'environ 60 % de ses patients sont des hommes, contre 30 % à 40 % l'année dernière.

Après avoir atteint un plateau dans sa perte de poids en ne comptant que sur l’exercice physique, Walter Barrientos, 45 ans, de Lancaster, en Californie, a rejoint en novembre un essai clinique portant sur le retatrutide, un médicament expérimental d’Eli Lilly. Il a perdu 65 livres au total et pèse actuellement 197 livres.

"Je veux pouvoir aller à la plage, aux piscines, enlever mon t-shirt et me sentir plus sûr de moi", a déclaré M. Barrientos, chauffeur routier. "Je voulais me sentir bien dans ma peau."

En juillet, il a subi une abdominoplastie, une liposuccion de l’abdomen, des flancs et de la poitrine, entre autres interventions. Les implants dentaires sont la prochaine étape sur sa liste. Le chirurgien esthétique de M. Barrientos, le Dr Michael Omidi, basé à Beverly Hills, a expliqué que son approche commence par la compréhension du problème spécifique qui amène un patient à consulter.

"Lorsqu'un patient souhaite subir une intervention chirurgicale, je pense que la règle est la suivante: cela doit vous gêner au quotidien, c'est alors que vous pouvez envisager ce changement", a-t-il déclaré. Kandace Kichler, chirurgienne chez AirSculpt , qui propose des interventions visant à remodeler certaines parties du corps, estime que les hommes représentent désormais 20 % ou plus de sa clientèle, contre 10 % ou moins auparavant.

Mohammad Warrad, 27 ans, a subi une intervention chez AirSculpt il y a six mois. Ce chef d’entreprise basé à New York estimait que son tour de taille était disproportionné par rapport au reste de son corps après avoir pris des médicaments à base de GLP-1.

"J'avais un corps "maigre-gras"", a déclaré M. Warrad. "Si le haut de mon corps correspondait à une taille moyenne (taille de vêtement), je devais porter une taille XL juste pour que l'ensemble ait l'air harmonieux", a-t-il expliqué.

DES INTERVENTIONS COÛTEUSES

Les interventions esthétiques coûtent des milliers de dollars et ne sont généralement pas prises en charge par l’assurance. Selon l’American Society of Plastic Surgeons, les honoraires moyens d’un chirurgien pour une réduction mammaire masculine varient entre 5.000 et 9.000 dollars, et peuvent atteindre 19.000 dollars pour un lifting du visage. Le montant final est souvent plus élevé, car il inclut l’anesthésie, l’utilisation de la salle d’opération et d’autres frais connexes. Pourtant, les patients ont déclaré que ces interventions leur avaient permis de se sentir au mieux de leur forme.

"Je pense vraiment que ça en vaut la peine... Quand on m'a présenté le montant total, j'ai bien sûr eu un choc en voyant le prix. Mais avec le recul, je n'ai aucun regret", a déclaré Mark.

DE NOUVEAUX DOMAINES D’INVESTISSEMENT

Outre le relâchement cutané, les patients peuvent également souffrir d’une forme temporaire de perte de cheveux provoquée par le stress physiologique lié à une perte de poids rapide, a expliqué le Dr Delila Foulad, dermatologue à UCLA Health.

Les médecins ont recours à des injections de plasma riche en plaquettes ou à des traitements médicamenteux tels que le minoxidil, et dans certains cas à des peptides non homologués, pour répondre aux préoccupations des patients en matière de cheveux.

Des entreprises telles que Pelage, Veradermics et Cosmo N.V développent de nouveaux traitements contre la chute des cheveux. En juin, un groupe dirigé par Eli Lilly a investi 100 millions de dollars dans Absci ABSI.O afin de financer la recherche sur un anticorps destiné à lutter contre la chute des cheveux.

"Un homme qui utilise le GLP-1 pour améliorer son apparence et perdre du poids souhaite également que ses cheveux soient en bonne santé", a déclaré Giovanni Di Napoli, directeur général de Cosmo.