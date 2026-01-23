 Aller au contenu principal
Zone euro : stabilité du PMI composite en janvier
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 10:12

L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, calculé par S&P Global, s'est maintenu à 51,5 en janvier, signalant ainsi une 13e progression mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé, à un rythme toutefois modéré.

La production manufacturière est repartie à la hausse après avoir reculé pour la première fois depuis 10 mois en décembre, mais si l'activité des services a continué d'augmenter, son taux de croissance s'est replié à un creux de quatre mois.

L'activité du secteur privé a été poussée à la hausse par une expansion du volume global des nouvelles affaires, tandis que l'optimisme des entreprises quant à une croissance de leur activité dans l'année à venir a atteint un sommet de 20 mois.

Sur une note moins positive, l'enquête signale un recul de l'emploi pour la première fois depuis quatre mois dans la zone de la monnaie unique, tendance reflétant une forte baisse des effectifs en Allemagne.

Enfin, les taux d'inflation des prix payés et des prix facturés se sont redressés par rapport à décembre, la hausse des tarifs enregistrée au cours du mois ayant notamment été la plus forte depuis avril 2024.

