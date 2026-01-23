Zone euro : stabilité du PMI composite en janvier
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 10:12
La production manufacturière est repartie à la hausse après avoir reculé pour la première fois depuis 10 mois en décembre, mais si l'activité des services a continué d'augmenter, son taux de croissance s'est replié à un creux de quatre mois.
L'activité du secteur privé a été poussée à la hausse par une expansion du volume global des nouvelles affaires, tandis que l'optimisme des entreprises quant à une croissance de leur activité dans l'année à venir a atteint un sommet de 20 mois.
Sur une note moins positive, l'enquête signale un recul de l'emploi pour la première fois depuis quatre mois dans la zone de la monnaie unique, tendance reflétant une forte baisse des effectifs en Allemagne.
Enfin, les taux d'inflation des prix payés et des prix facturés se sont redressés par rapport à décembre, la hausse des tarifs enregistrée au cours du mois ayant notamment été la plus forte depuis avril 2024.
A lire aussi
-
La Russie a indiqué vendredi qu'elle exigeait toujours de Kiev un retrait de ses troupes de l'est de l'Ukraine pour régler le conflit, avant des pourparlers à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ... Lire la suite
-
To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer