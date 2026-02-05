Zone euro : repli des ventes au détail en décembre
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:32
En décembre 2025, comparé à décembre 2024, l'indice des ventes de détail corrigé des effets de calendrier a progressé de 1,3% dans la zone euro et de 1,7% dans l'Union européenne.
