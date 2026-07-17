 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : recul de l'inflation annuelle confirmé pour juin
information fournie par AOF 17/07/2026 à 11:08

(Zonebourse.com) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro a reculé à 2,8% en juin 2026, contre 3,2% en mai, selon Eurostat, qui confirme ainsi, en 2e lecture, son estimation rapide pour le mois écoulé. Pour l'ensemble de l'UE, le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,9% en juin, en baisse par rapport à 3,3% en mai.

En juin, dans la zone euro, les services ( 1,51 point de pourcentage, pp), l'énergie ( 0,77 pp), l'alimentation, l'alcool et le tabac ( 0,29 pp), ainsi que les biens industriels non énergétiques ( 0,18 pp), ont tous contribué positivement au taux d'inflation annuel.

Parmi les pays membres de l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en Suède (1,0%), en Tchéquie (1,1%) et au Danemark (1,8%), tandis que les taux les plus élevés ont été relevés en Roumanie (9,2%), en Lituanie (5,4%) et en Bulgarie (5,2%).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Inflation
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la place boursière Euronext, visible sur son bâtiment dans le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris dans le rouge, STMicroelectronics décroche
    information fournie par AFP 17.07.2026 11:35 

    La Bourse de Paris évoluait dans le rouge vendredi, emportée par le décrochage généralisé des valeurs tech avec STMicroelectronics en tête, dans un climat de défiance face aux valorisations colossales du secteur. L'indice vedette CAC 40 perdait 0,91% à 8.301,44 ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:35 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,68% pour le Dow Jones .DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,85% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry-Les ventes en Europe du T1 plombées par la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:26 

    par Helen Reid Burberry recule en ‌Bourse vendredi après avoir déclaré que le conflit en cours au Moyen-Orient éprouvait les ventes ​touristiques en Europe, bien que le chiffre d'affaires du groupe de luxe britannique au titre de son premier trimestre ait été solide ... Lire la suite

  • L'inflation des prix des denrées alimentaires en Hongrie
    Zone euro: L'inflation confirmée à 2,8% sur un an en juin
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:26 

    L'inflation dans ‌la zone euro a ralenti en ​juin, conformément aux estimations initiales, tout en restant bien au-dessus de l'objectif de ​2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ​montrent les données définitives ⁠publiées vendredi par Eurostat. L'inflation ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,96 -1,56%
CAC 40
8 289,97 -1,05%
Pétrole Brent
85,74 +1,04%
SOITEC
83,96 -6,90%
KALRAY
7,54 -3,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank