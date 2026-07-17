Zone euro : recul de l'inflation annuelle confirmé pour juin

(Zonebourse.com) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro a reculé à 2,8% en juin 2026, contre 3,2% en mai, selon Eurostat, qui confirme ainsi, en 2e lecture, son estimation rapide pour le mois écoulé. Pour l'ensemble de l'UE, le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,9% en juin, en baisse par rapport à 3,3% en mai.

En juin, dans la zone euro, les services ( 1,51 point de pourcentage, pp), l'énergie ( 0,77 pp), l'alimentation, l'alcool et le tabac ( 0,29 pp), ainsi que les biens industriels non énergétiques ( 0,18 pp), ont tous contribué positivement au taux d'inflation annuel.

Parmi les pays membres de l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en Suède (1,0%), en Tchéquie (1,1%) et au Danemark (1,8%), tandis que les taux les plus élevés ont été relevés en Roumanie (9,2%), en Lituanie (5,4%) et en Bulgarie (5,2%).

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