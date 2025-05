Zone euro : première contraction du secteur privé depuis 5 mois en mai

(AOF) - Pénalisée par les services, l’activité globale du secteur privé de la zone euro a enregistré sa première baisse depuis cinq mois en mai, selon les données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,5 après 50,4 en avril. Il était attendu à 50,7. Le PMI des services est passé de 50,1 à 48,0 entre avril et mai et il était attendu à 50,3. Le PMI manufacturier est passé de 49 à 49,4 entre avril et mai et il était attendu à 49,3.

Commentant ces résultats, Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, a souligné que cette faiblesse " ne résulte pas des droits de douane américains ". Avant d'ajouter : " En revanche, dans le secteur des services, pourtant moins exposé aux changements de politiques commerciales américaines que le secteur industriel, l'activité a reculé pour la première fois depuis novembre 2024. Si le volume des nouvelles affaires en provenance de l'étranger a diminué, c'est la faiblesse de la demande intérieure qui semble principalement peser sur les performances du secteur ".

Il signale que l'enquête met en évidence les prémices d'une reprise en France et en Allemagne dans le secteur manufacturier. Pour l'économiste, de nouvelles baisses de taux d'intérêt, ainsi que la diminution des prix du pétrole par rapport à 2024, pourraient en outre favoriser un retour de la croissance dans la zone euro.