Zone euro: PMI manufacturier à un plus haut de huit mois information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est redressé de 45,1 en décembre à 46,6 en janvier, un sommet de huit mois, et signale donc la plus faible détérioration de la conjoncture du secteur depuis mai 2024.



Les données recueillies par l'enquête continuent de signaler une croissance de l'industrie manufacturière en Grèce et en Espagne, tandis que la France et l'Allemagne se sont inscrites (à égalité) en queue du classement par pays.



La hausse de l'indice PMI reflète principalement l'évolution de ses deux principaux composants, les nouvelles commandes (30%) et la production (25%), lesquels ont enregistré des baisses nettement moins marquées qu'en décembre.



Parallèlement, les prix des intrants sont repartis à la hausse en janvier, les fabricants de la zone euro ayant signalé une augmentation de leurs coûts pour la première fois depuis août 2024, ce qui 'devrait aussi compliquer la tâche de la BCE', selon les enquêteurs.





