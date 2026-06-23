Zone euro/PMI-Le repli du secteur privé s'atténue en juin mais les services restent fragiles

L'activité du secteur privé en zone euro s'est contractée en juin pour le troisième mois consécutif, la modeste reprise de la demande dans le secteur du tourisme et des loisirs n'ayant pas permis de compenser entièrement la baisse soutenue des nouvelles commandes, selon une enquête publiée mardi.

L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, est ressorti à 49,5 en juin, son plus haut niveau en trois mois, contre 48,5 en mai.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"L'économie de la zone euro fait preuve d'une résilience suffisante pour se maintenir de justesse hors de récession", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

"L'indice PMI flash n'a enregistré qu'un léger repli de l'activité économique en juin, ce qui signifie que l'enquête reflète une stabilité du PIB au deuxième trimestre", a-t-il ajouté.

Les nouvelles commandes ont reculé en juin pour un quatrième mois consécutif, mais à un rythme moins soutenu. La légère reprise de ces commandes dans le secteur manufacturier n'ayant pas suffi à compenser la poursuite de la baisse de la demande de services.

La plupart des réponses dans l'enquête ont été recueillies avant la signature du mémorandum de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, le 17 juin.

L'indice PMI couvrant le seul secteur des services s'est établi en juin à 48,9, son plus haut niveau en trois mois, après un chiffre de 47,7 le mois précédent.

L'Allemagne a enregistré sa plus forte baisse d'activité en 18 mois, tandis que le rythme du repli en France a ralenti. Le reste de la zone euro a affiché une croissance modérée de sa production.

L'emploi a légèrement reculé en juin, même si le secteur privé n'a créé aucun poste depuis six mois consécutifs. Les effectifs dans le secteur des services ont légèrement progressé, tandis que la masse salariale dans le secteur manufacturier a continué de diminuer.

Concernant les prix, les coûts des intrants ont augmenté à leur rythme le plus faible depuis la période précédant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient en février, se modérant tant dans le secteur manufacturier que dans les services. L'inflation des prix à la production a également ralenti, mais moins fortement que celle des coûts des intrants.

"De manière encourageante, la baisse des prix de l'énergie se répercute déjà sur les entreprises et les taux d'inflation des coûts des intrants et des prix de vente ont diminué en juin, laissant entrevoir un possible pic de la récente flambée des prix", a également noté Chris Williamson.

L'indice PMI flash du secteur manufacturier en zone euro, quant à lui, a décéléré à 51,3 en juin, contre 51,6 en mai, tombant à son plus bas niveau en quatre mois. La composante de la production industrielle a continué de progresser, soutenue par la constitution de stocks, les clients cherchant à anticiper d'éventuelles hausses de prix et des ruptures d'approvisionnement.

La confiance des entreprises s'est améliorée pour un deuxième mois consécutif après avoir atteint son plus bas niveau en 31 mois en avril, mais le sentiment général est resté relativement modéré.

(Rédigé par Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)