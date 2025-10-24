Zone euro/PMI-La croissance de l'activité s'accélère grâce à une forte demande

L'activité économique en zone euro a progressé plus rapidement que prévu en octobre, les entreprises ayant reçu de nouvelles commandes au rythme le plus marqué depuis deux ans et demi, ce qui suggère que l'économie du bloc a gagné en dynamisme en ce début de trimestre, montre une enquête publiée vendredi.

L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, a touché un sommet de 17 mois à 52,2 en octobre, dixième mois consécutif d'expansion, après 51,2 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un chiffre de 51,0.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

L'activité des services a soutenu la croissance, son indice PMI passant de 51,3 en septembre à 52,6 en octobre, son plus haut niveau en 14 mois. Le consensus Reuters tablait sur 51,1.

La production manufacturière a augmenté légèrement, à 51,1 contre 50,9 le mois dernier, tandis que l'indice PMI global du secteur est ressorti à 50,0 après 49,8 en septembre et un consensus également fixé à 49,8 pour ce mois-ci.

L'emploi a renoué avec la croissance en octobre après une légère baisse en septembre, le secteur des services créant des postes au rythme le plus rapide depuis juin 2024. Le secteur manufacturier a cependant réduit ses effectifs au rythme le plus marqué en quatre mois face à la faiblesse de la demande.

La hausse des coûts globaux d'exploitation a légèrement ralenti, mais les entreprises ont augmenté leurs prix facturés à un rythme un peu plus soutenu.

"L'inflation dans le secteur des services de la zone euro reste modérée. Le taux d'inflation des prix de vente a légèrement augmenté, mais reste proche de sa moyenne à long terme", note Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank.

"La Banque centrale européenne, qui accorde une attention particulière à l'inflation dans le secteur des services, devrait interpréter ces données comme une validation de son choix de ne pas procéder à de nouvelles baisses de taux directeurs", a-t-il ajouté.

La BCE en a fini avec la baisse de ses coûts d'emprunt alors que l'inflation se maintient autour de son objectif de 2% et que l'économie continue de se redresser, montre une enquête Reuters auprès d'économistes publiée mercredi.

Malgré l'amélioration de l'activité, la confiance des entreprises est tombée à son plus bas niveau en cinq mois, ce qui suggère que les entreprises restent prudentes quant à leurs perspectives futures.

(Rédigé par Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)