Zone euro/PMI-La croissance de l'activité manufacturière a ralenti en mai

La croissance de l'activité du secteur manufacturier de la zone euro a perdu de son élan en mai, alors que la demande de biens a stagné et que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient ont fait grimper les coûts des intrants à leur plus haut niveau depuis quatre ans, montre une enquête publiée lundi.

L'indice PMI manufacturier final de la zone euro publié par S&P Global est tombé à 51,6 en mai, et après avoir atteint en avril son plus haut niveau en près de quatre ans à 52,2.

C'est toutefois mieux que prévu, puisque l'estimation préliminaire le situait à 51,4%.

Un indice supérieur à 50,0 indique une croissance de l'activité manufacturière.

"Si les fabricants de la zone euro ont fait état d'une expansion pour le quatrième mois consécutif en mai, le secteur montre des signes de difficultés sous le poids de la hausse des prix et des perturbations de l'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Les nouvelles commandes ont stagné en mai, marquant un revirement brutal par rapport à avril, où la demande, un indicateur clé de la santé du secteur, avait connu sa plus forte croissance en quatre ans, les consommateurs ayant anticipé leurs achats.

Les commandes à l'exportation ont pour leur part reculé, accentuant le recul de la demande globale.

La production a continué de progresser, mais à son rythme le plus lent depuis janvier, cette composante glissant à 51,3, son plus bas niveau en quatre mois, après 52,3 en avril.

L'emploi est pour sa part en recul depuis trois ans. La confiance des industriels pour l'année à venir reste en territoire positif, bien qu'elle soit inférieure à sa moyenne à long terme.

Les coûts des intrants ont augmenté le mois dernier à un rythme jamais vu depuis mai 2022, sous l'effet d'une flambée des prix de l'énergie et des matières premières.

Les entreprises ont répercuté une partie de cette charge sur leurs clients en augmentant leurs prix au rythme le plus rapide depuis trois ans et demi.

"Les usines sont contraintes de répercuter la hausse des coûts sur leurs clients, ce qui va inévitablement faire grimper l'inflation dans les mois à venir. Cependant, la demande est affectée par la hausse des prix, le carnet de commandes ayant marqué le pas en mai après trois mois consécutifs d'amélioration", souligne Chris Williamson.

Les retards dans la chaîne d'approvisionnement se sont quant à eux intensifiés pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis juin 2022, exerçant une pression à la hausse supplémentaire sur les coûts.

(Jonathan Cable ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)