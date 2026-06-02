Parcoursup: premiers résultats dans quelques heures

Après plus de deux mois et demi d'attente, l'heure du verdict approche: les premiers résultats de la plateforme d'inscription post-bac Parcoursup sont attendus mardi soir pour les lycéens et les étudiants en réorientation ( AFP / Anna KURTH )

Après plus de deux mois et demi d'attente, l'heure du verdict approche: les premiers résultats de la plateforme d'inscription post-bac Parcoursup sont attendus mardi soir pour les lycéens et les étudiants en réorientation.

Les premières réponses tomberont officiellement à 19H00.

Cette année, les lycéens avaient jusqu'au 12 mars pour inscrire leurs vœux sur la plateforme, puis jusqu'au 1er avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux.

Parcoursup a recueilli cette année les vœux de 1.046.000 candidats dans l'enseignement supérieur, "un chiffre record depuis 2018" et le lancement de la plateforme qui a remplacé APB, selon le ministère de l'Enseignement supérieur. L'an dernier, ils étaient 980.000.

Parmi les candidats, figurent 657.000 lycéens scolarisés en France, soit 9.500 de plus que l'année dernière. Une augmentation très largement portée par les élèves de terminale professionnelle, qui sont 8.000 de plus qu'en 2025 à avoir confirmé au moins un vœu.

On compte également 206.000 étudiants souhaitant changer de voie, contre 183.000 l'an dernier, et 122.000 candidats non scolarisés et ayant un projet de reprise d'études (+10.000).

Au total, plus de 14 millions de vœux et sous-vœux ont été formulés sur la plateforme pour des formations sous statut étudiant, en légère hausse par rapport à 2025.

La licence est la filière de formation la plus demandée par les lycéens, avec 34,6% des vœux confirmés, devant le BTS (27,8%), le bachelor universitaire de technologie (BUT, 11%) et les diplômes d'Etat sanitaires et sociaux (6,8%) notamment les formations en soins infirmiers. 6% des vœux concernent des classes préparatoires.

Plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation: être accepté ("oui"), être accepté sous condition ("oui si", pour des filières universitaires qui demandent à l'étudiant de suivre un parcours d'accompagnement pédagogique ou personnalisé), être sur liste d'attente ou encore être refusé (uniquement pour les filières sélectives).

Comme chaque année, les candidats pourront d'abord consulter leurs résultats. Puis, plus tard dans la soirée, ils pourront commencer à répondre aux propositions reçues.

La phase principale d'admission durera jusqu'au 11 juillet, période pendant laquelle les candidats continueront de recevoir des réponses.

Du 11 juin au 10 septembre, de nouveaux vœux seront possibles dans les formations qui disposent encore de places.

Tout ce processus reste conditionné à l'obtention du bac, dont les résultats seront communiqués le 7 juillet.

L'an dernier, deux tiers des lycéens avaient reçu au moins une proposition sur Parcoursup dès le premier jour, et 94 % au terme de la procédure.