Zone euro/PMI-L'activité des entreprises progresse plus lentement que prévu en janvier

par Indradip Ghosh

L'activité commerciale de la zone euro a progressé plus lentement que prévu ce mois-ci, une faible croissance dans l'industrie dominante des services ayant compensé une contraction plus légère du secteur manufacturier, montre une enquête vendredi, tandis que les pressions sur les prix se sont accrues.

La zone euro a commencé l'année sur une note plus faible, mais le sentiment s'est amélioré depuis mercredi après que le président américain Donald Trump a fait marche arrière sur les droits de douane supplémentaires qu'il avait menacé d'imposer à huit pays européens comme levier pour s'emparer du Groenland.

Le HCOB "flash" composite PMI, compilé par S&P Global, s'est maintenu à 51,5 ce mois-ci, mais est resté en deçà des prévisions, selon un sondage Reuters qui tablait sur 51,8. Il est resté au-dessus du niveau des 50,0 qui sépare la croissance de la contraction pour un 13e mois consécutif.

"La reprise semble encore assez faible (...) La croissance économique globale reste inchangée. En ce qui concerne l'avenir, la faible croissance des nouvelles commandes ne changera certainement pas la donne. Au contraire, le début de la nouvelle année laisse présager la même chose dans les mois à venir", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

Les nouvelles commandes ont augmenté au rythme le plus faible depuis septembre et les nouvelles exportations se sont contractées au rythme le plus rapide en quatre mois, ce qui suggère que la demande reste faible dans tous les domaines. Les entreprises ont supprimé des emplois pour la première fois depuis septembre.

L'indice PMI des services est tombé à 51,9, son plus bas niveau depuis quatre mois, contre 52,4 en décembre et des attentes à 52,6.

L'activité manufacturière s'est à nouveau contractée, mais à un rythme plus lent. Le PMI global du secteur a augmenté à 49,4 ce mois-ci, contre 48,8 en décembre, ce qui est supérieur à la prévision de 49,1 des sondages Reuters.

L'indice mesurant la production, qui alimente le PMI composite, est à peine revenu en zone d'expansion, mais les nouvelles commandes se sont contractées pour le troisième mois consécutif.

Les pressions globales sur les prix se sont intensifiées, les coûts des intrants augmentant au rythme le plus rapide depuis février et les charges de production au rythme le plus rapide depuis près de deux ans.

"Les membres de la BCE se sentiront probablement confortés dans leur décision de maintenir les taux à leur niveau actuel. Certains des membres les plus optimistes pourraient même soutenir que le prochain mouvement devrait être à la hausse plutôt qu'à la baisse", a ajouté Cyrus de la Rubia.

Néanmoins, l'optimisme concernant l'activité future a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2024.

(Rédigé par Indradip Ghosh, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)