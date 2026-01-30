"Apologie du terrorisme": l'imam Ismaïl de Marseille voit sa peine réduite en appel

L'imam Ismaïl lors d'une conférence de presse dans les locaux adjacents à la mosquée des Bleuets, à Marseille, le 9 septembre 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'imam Ismaïl, très populaire dans les quartiers nord de Marseille, a été condamné en appel à trois mois de prison avec sursis vendredi pour "apologie du terrorisme", peine réduite par rapport au procès en première instance, a indiqué son avocat à l'AFP.

En mai 2025, le tribunal correctionnel de Marseille avait condamné à six mois de prison avec sursis Smaïn Bendjilali, de son vrai nom.

Vendredi, il a aussi été condamné à verser 2.000 euros à la Licra, partie civile. "L'inscription au Fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait) décidée en première instance a été abandonnée par la Cour d'appel", selon son avocat Me Rafik Chekkat.

L'imam avait republié en juillet 2024 sur son compte X, suivi par plus de 11.000 personnes, une vidéo accompagnée d'un commentaire qualifiant de "légitime défense" l'attaque sanglante du mouvement palestinien Hamas qui a fait plus de 1.200 morts côté israélien le 7 octobre 2023.

Comme en première instance, il a été relaxé pour une seconde publication.

L'imam a aussi été au coeur d'un bras de fer avec l'Etat: la préfecture avait menacé à plusieurs reprises de fermer la mosquée des Bleuets, où il prêche, jugeant ses prises de position "radicales".

Le préfet des Bouches-du-Rhône avait finalement ordonné en octobre la fermeture temporaire de cette mosquée mais le tribunal administratif avait suspendu cette décision.