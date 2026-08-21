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Zone euro : PMI composite au plus haut depuis novembre 2025
information fournie par AOF 21/08/2026 à 10:10
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(Zonebourse.com) - L'indice PMI Flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro s'est redressé de 52,0 en juillet à 52,1 en août, signalant ainsi une 2e hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la région et traduisant son taux de croissance le plus élevé depuis novembre dernier.

L'amélioration de l'indice global reflète une accélération de la croissance de la production manufacturière, laquelle a affiché un rythme soutenu, le plus fort depuis quatre ans et demi. L'activité du secteur des services de la zone euro n'a, quant à elle, que légèrement augmenté.

Le volume global des nouvelles commandes a lui aussi continué d'augmenter, grâce notamment à une hausse des nouvelles affaires à l'export, la première depuis quatre ans et demi. Les entreprises ont également recruté du personnel supplémentaire, tandis que de nouveaux signes d'atténuation des pressions inflationnistes ont été observés. Malgré l'amélioration de la situation au cours du mois, la confiance des entreprises s'est affaiblie et est restée relativement modérée.

"Le maintien de la hausse de l'activité en août laisse présager une croissance robuste d'environ 0,3% du PIB de la zone euro au 3e trimestre", commente Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.

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