Zone euro/PMI: La croissance de l'activité au plus haut depuis novembre

La silhouette du quartier des affaires se dessine au coucher du soleil à Francfort.

par Indradip Ghosh

L'activité économique dans la zone euro a enregistré ‌en août sa plus forte progression depuis novembre, soutenue par une hausse des nouvelles commandes, notamment dans le secteur manufacturier, et par ​un retour à la croissance des exportations, selon une enquête publiée vendredi, qui a également mis en évidence un allègement des pressions sur les prix.

L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, a progressé à 52,1 ce contre 52,0 ​en juillet, son plus haut niveau depuis novembre, au-dessus du consensus Reuters qui prévoyait 51,7.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Les nouvelles commandes ont progressé à ​leur rythme le plus rapide depuis 40 mois, tandis que les ⁠commandes à l’exportation, y compris les échanges intra-zone euro, ont augmenté pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine par ‌la Russie en février 2022.

"Le secteur manufacturier est à nouveau le plus performant (…) le secteur des services jouant un rôle de soutien, enregistrant un nouveau mois de croissance satisfaisante après le marasme observé au deuxième ​trimestre", déclare Chris Williamson, économiste en chef chez ‌S&P Global Market Intelligence.

"Nous constatons à nouveau que la constitution de stocks de précaution contribue ⁠à soutenir le secteur de la production de biens dans un contexte de perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement provenant du Moyen-Orient (…)", ajoute-t-il.

"Cependant, il existe également des signes encourageants d’une demande croissante pour les produits technologiques liés à l’IA et d’une hausse de la demande d’équipements ⁠grâce à l’augmentation des dépenses ‌de défense, ce qui aide notamment l’Allemagne à enregistrer des gains de production de plus en plus ⁠impressionnants."

L'indice PMI flash du secteur manufacturier en zone euro a atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, passant de ‌51,9 à 52,8, dépassant les prévisions des analystes (51,8). La croissance de la production a atteint son plus haut niveau ⁠en 54 mois.

L'activité dans le secteur des services, principal moteur de l'économie de la zone ⁠euro et indicateur clé de la ‌demande des consommateurs, s’est maintenue après le rebond de juillet, l’indice restant inchangé à 51,7, alors que le consensus prévoyait un ralentissement.

L’emploi ​global a augmenté pour la première fois cette année, les industriels ‌ayant repris le recrutement après plus de trois ans, tandis qu'il a progressé dans les services à son rythme le plus rapide depuis huit mois.

Les pressions ​sur les prix, bien que toujours élevées, ont continué de s’atténuer, la hausse des coûts des intrants ayant atteint son rythme le plus lent depuis six mois et l’inflation des prix à la production s’étant ramenée à son plus bas niveau depuis cinq ⁠mois.

"Toutefois, alors que l'indice PMI préliminaire laisse entrevoir une croissance solide du PIB au troisième trimestre, que les entreprises ont recommencé à embaucher pour la première fois cette année et que l'inflation reste élevée par rapport aux normes historiques, une orientation restrictive devrait être maintenue et de nouvelles hausses de taux imminentes ne peuvent être exclues", ajoute Chris Williamson.

Malgré ces données, les entreprises se sont montrées moins optimistes quant aux perspectives pour l’année à venir et le moral est resté inférieur à la moyenne historique.

(Indradip Ghosh; version française ​Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)