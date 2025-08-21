Zone euro: PMI composite au plus haut depuis mai 2024
Cette accélération de la croissance de l'activité a reflété la plus forte hausse depuis près de trois ans et demi du secteur manufacturier, alors que la hausse observée dans les services a été plus faible que celle observée le mois précédent.
'Malgré les vents contraires, parmi lesquels les droits de douane imposés par les États-Unis et le climat d'incertitude générale, les entreprises de la région font preuve de résilience', constate Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.
'La BCE, qui mise sur un ralentissement de la croissance des salaires dans les services pour aider à freiner l'inflation, pourrait toutefois s'inquiéter, dans une certaine mesure, de l'accentuation des tensions sur les coûts des prestataires', prévient-il.
