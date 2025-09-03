Zone euro: PMI composite à son plus haut niveau depuis un an
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 10:10
Le rythme de la croissance est toutefois demeuré modéré en août, reflétant une hausse seulement marginale de l'activité des prestataires de services, alors que la production manufacturière a enregistré sa plus forte expansion depuis près de trois ans et demi.
De tous les pays couverts, c'est l'Espagne qui a affiché les meilleures performances en août. L'expansion a marqué le pas en Irlande et en Allemagne, tandis qu'elle s'est légèrement renforcée en Italie. C'est de nouveau la France qui figure en bas du classement.
Les dernières données composites ont mis en évidence une amélioration de la demande dans la zone euro en août, les nouvelles affaires ayant augmenté pour la première fois depuis mai 2024 sous l'effet, principalement, du secteur manufacturier.
