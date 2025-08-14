 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : petite hausse du PIB au deuxième trimestre, comme prévu
information fournie par AOF 14/08/2025 à 11:32

(AOF) - Selon des données préliminaires, le PIB de la zone euro a progressé de 0,1% au deuxième trimestre, conformément aux prévisions des analystes. Sur les trois premiers mois de l’année, la croissance s’était élevée à 0,6%. En rythme annuel, la hausse a atteint 1,4%, comme prévu, avec un précédent à +1,5 %.

