Les ventes de Tesla au Royaume-Uni ont chuté de 19 % en novembre, selon les données de New Automotive
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 01:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes de voitures de Tesla

TSLA.O au Royaume-Uni ont chuté de 19% en glissement annuel en novembre, ont montré jeudi les données préliminaires du groupe de recherche New AutoMotive, alors que le constructeur américain de véhicules électriques continue de perdre du terrain en Europe face à ses rivaux chinois.

Après avoir diminué de moitié en octobre , les immatriculations du constructeur automobile sont tombées à 3 784 voitures en novembre, contre 4 680 voitures un an plus tôt, tandis que les immatriculations du constructeur chinois BYD

002594.SZ ont plus que triplé.

Tesla a eu du mal à attirer les acheteurs alors que les constructeurs automobiles traditionnels et les rivaux chinois lancent des modèles plus récents et plus abordables, tandis que les réactions négatives aux opinions politiques du directeur général Elon Musk ajoutent à l'érosion de sa part de marché .

Dans l'ensemble, les nouvelles immatriculations en Grande-Bretagne ont chuté de 6,3 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 146 786 unités en novembre, selon les données préliminaires de New AutoMotive.

Véhicules électriques

Valeurs associées

